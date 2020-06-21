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迎人潮 百貨推夏日療癒美食

聯合報 / 記者江佩君／台北報導
一〇八抹茶茶廊宇治金時刨冰120元，抹茶、草莓、柚子口味100元。 圖／板橋大遠百提供
一〇八抹茶茶廊宇治金時刨冰120元，抹茶、草莓、柚子口味100元。 圖／板橋大遠百提供

疫情解封帶動民眾消費意願，加上連日高溫吸引消費者湧進百貨吹冷氣，相較疫情期間餐飲快速滑落，現在百貨餐飲回彈速度快，夏日期間各大百貨商場也引進諸多高顏值美食、冰品，用美食力療癒消費者。

板橋大遠百即日起至7月2日，邀來7家人氣甜點在B1推出「夢幻甜點展」，帶來多款獨家限量甜點，像是一〇八抹茶茶廊的「抹茶刨冰」、Ponpie澎派蛋糕的「400次提拉米蘇」、Fascine菲斯尼法式馬卡龍「盛夏冰沙」、鄉間座的「榴槤忘返千層蛋糕」、紅玉滿赤心雞蛋糕「赤心衝鋒號」、Star Wish花式棉花糖「小恐龍手作造型棉花糖」、精典泰迪的奶茶舖「羅蒙湖莓果小淘氣氣泡飲」等板橋大遠百獨家甜點。

環球購物中心板橋車站6月也集結三家IG話題美食，來自台南被暱稱為干貝麻糬的「中崙粿仔伯」外，還有同樣走古早味的「春上布丁蛋糕」，以及文青系的「二吉軒豆乳」，都在板橋車站B1展開新北獨家期間限定店。當中「中崙粿仔伯」首度北上，快閃期間甚至提前在晚上六點已銷售一空。

「中崙粿仔伯」干貝麻糬單盒15入麻糬150元。 圖／環球購物中心提供
「中崙粿仔伯」干貝麻糬單盒15入麻糬150元。 圖／環球購物中心提供

另外，環球購物中心在振興三倍券發放前，先推出「十倍放大券」活動，6月24日前針對App近30萬會員，推出扣除50點點數，可兌換限量200元購物金，200元包括100元電子商品折抵券，以及100元衣、住類特定品牌折價券，消費滿888元即可使用，可使用至6月30日。全台七店聯合近百品牌即日起至6月30日推出持GMpay消費即可享買一送一或5折起限量優惠，板橋車站「泰昌餅家」、「談談越」、林口A9「國賓麵包房」刷GMpay限量冷飲買一送一，桃園A8「WHO’S TEA 」飲品第二杯半價。

「喵喵星球手拿刨冰」內含QQ晶球、奶酪，淋上由台灣水果製成的四色糖漿，再加上貓掌果凍。 圖／誠品提供
「喵喵星球手拿刨冰」內含QQ晶球、奶酪，淋上由台灣水果製成的四色糖漿，再加上貓掌果凍。 圖／誠品提供

針對炎夏，誠品生活推出多款高顏值冰品，讓消費者暢快消暑，夢幻外型也相當適合拍照打卡。誠品生活文創平台expo「夏日療癒插畫季」攜手逾30位台日插畫家，推出「貓咪與海」主題展，即日起至6月30日在誠品生活南西登場，期間限定推出造型可愛又療癒的獨家限定喵系美食，「喵喵星球手拿刨冰」、「貓肉球手工奶酪」結合貓掌果凍，可愛到讓人捨不得吃。

誠品 遠百 環球購物中心

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