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Melody「清秀佳人」辮髮少女 許魏洲、張雪迎也戴帽示範消暑穿搭
日前Melody在IG放了一張戴著DIOR漁夫帽的照片，相當俏皮的綁了辮子，讓人覺得有點兒復古，很像早年的影集「清秀佳人（Anne of Green Gables）」中紅髮安妮的造型；而盛夏還沒來臨、高溫已然飆升，她也示範了用一頂漁夫帽或是編織帽配襯的減齡穿搭。
Melody所配襯的帽款是來自DIOR的春夏Dioriviera度假系列，而更早前Angelababy也以此系列中具有抽鬚效果的迷彩穗蔓緹花漁夫帽，展現單色穿搭的清爽視覺。此外，DIOR早秋系列闡揚了高級訂製服的工藝精神，藉由材質質感與俐落輪廓的組合，打造如建築線條般的高雅，法式棉布印花Toile de Jouy漁夫帽更顯現了細緻工藝，大陸女星暨品牌大使張雪迎也戴上它，手拎DIOR Around The World系列托特包，呈現呈現率真的自信。
許魏洲則是在泳池畔身穿FENDI 2020春夏男裝系列，這是創意總監Silvia Venturini Fendi邀請「以你的名字呼喚我」導演Luca Guadagnino客座設計的系列，將園丁、花園林蔭、自然綠意等元素都作為服裝和配件的細節，強調輕鬆的實用主義，許魏洲所演繹的是FF Logo設計藤編帽，搭襯海藍色鬆身服裝，展現海島度假的氣息，相同的帽款也有漁夫帽的帽型設計。
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