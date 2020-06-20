Melody「清秀佳人」辮髮少女 許魏洲、張雪迎也戴帽示範消暑穿搭

日前Melody在IG放了一張戴著DIOR漁夫帽的照片，相當俏皮的綁了辮子，讓人覺得有點兒復古，很像早年的影集「清秀佳人（Anne of Green Gables）」中紅髮安妮的造型；而盛夏還沒來臨、高溫已然飆升，她也示範了用一頂漁夫帽或是編織帽配襯的減齡穿搭。

Melody所配襯的帽款是來自DIOR的春夏Dioriviera度假系列，而更早前Angelababy也以此系列中具有抽鬚效果的迷彩穗蔓緹花漁夫帽，展現單色穿搭的清爽視覺。此外，DIOR早秋系列闡揚了高級訂製服的工藝精神，藉由材質質感與俐落輪廓的組合，打造如建築線條般的高雅，法式棉布印花Toile de Jouy漁夫帽更顯現了細緻工藝，大陸女星暨品牌大使張雪迎也戴上它，手拎DIOR Around The World系列托特包，呈現呈現率真的自信。