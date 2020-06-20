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Melody「清秀佳人」辮髮少女 許魏洲、張雪迎也戴帽示範消暑穿搭

聯合報 / 曾智緯楊詩涵/即時報導
FENDI FF Logo設計漁夫帽，16,300元。圖／FENDI提供
FENDI FF Logo設計漁夫帽，16,300元。圖／FENDI提供

日前Melody在IG放了一張戴著DIOR漁夫帽的照片，相當俏皮的綁了辮子，讓人覺得有點兒復古，很像早年的影集「清秀佳人（Anne of Green Gables）」中紅髮安妮的造型；而盛夏還沒來臨、高溫已然飆升，她也示範了用一頂漁夫帽或是編織帽配襯的減齡穿搭。

Melody所配襯的帽款是來自DIOR的春夏Dioriviera度假系列，而更早前Angelababy也以此系列中具有抽鬚效果的迷彩穗蔓緹花漁夫帽，展現單色穿搭的清爽視覺。此外，DIOR早秋系列闡揚了高級訂製服的工藝精神，藉由材質質感與俐落輪廓的組合，打造如建築線條般的高雅，法式棉布印花Toile de Jouy漁夫帽更顯現了細緻工藝，大陸女星暨品牌大使張雪迎也戴上它，手拎DIOR Around The World系列托特包，呈現呈現率真的自信。

許魏洲則是在泳池畔身穿FENDI 2020春夏男裝系列，這是創意總監Silvia Venturini Fendi邀請「以你的名字呼喚我」導演Luca Guadagnino客座設計的系列，將園丁、花園林蔭、自然綠意等元素都作為服裝和配件的細節，強調輕鬆的實用主義，許魏洲所演繹的是FF Logo設計藤編帽，搭襯海藍色鬆身服裝，展現海島度假的氣息，相同的帽款也有漁夫帽的帽型設計。

DIOR法式印花短簷漁夫帽，價格店洽。圖／DIOR提供
DIOR法式印花短簷漁夫帽，價格店洽。圖／DIOR提供
DIOR品牌大使張雪迎戴上早秋法式棉布印花Toile de Jouy漁夫帽。圖／取自微博
DIOR品牌大使張雪迎戴上早秋法式棉布印花Toile de Jouy漁夫帽。圖／取自微博
許魏洲演繹了FENDI FF Lofo設計藤編帽，搭襯海藍色鬆身服裝，展現海島度假的氣息。圖／取自微博
許魏洲演繹了FENDI FF Lofo設計藤編帽，搭襯海藍色鬆身服裝，展現海島度假的氣息。圖／取自微博
DIOR品牌大使張雪迎戴上早秋法式棉布印花Toile de Jouy漁夫帽，手拎DIOR Around The World系列托特包。圖／取自微博
DIOR品牌大使張雪迎戴上早秋法式棉布印花Toile de Jouy漁夫帽，手拎DIOR Around The World系列托特包。圖／取自微博
Angelababy選搭春夏Dioriviera系列具有抽鬚效果的迷彩穗蔓緹花漁夫帽。圖／取自DIOR微信公眾號
Angelababy選搭春夏Dioriviera系列具有抽鬚效果的迷彩穗蔓緹花漁夫帽。圖／取自DIOR微信公眾號
FENDI FF Logo設計藤編帽，20,800元。圖／FENDI提供
FENDI FF Logo設計藤編帽，20,800元。圖／FENDI提供
Melody詮釋DIOR春夏Dioriviera系列的漁夫帽。圖／取自IG
Melody詮釋DIOR春夏Dioriviera系列的漁夫帽。圖／取自IG
許魏洲演繹了FENDI FF Lofo設計藤編帽，洋溢度假風情。圖／取自微博
許魏洲演繹了FENDI FF Lofo設計藤編帽，洋溢度假風情。圖／取自微博
張雪迎、許魏洲、Melody都以夏日遮陽帽作為造型點綴。圖／取自微博、IG
張雪迎、許魏洲、Melody都以夏日遮陽帽作為造型點綴。圖／取自微博、IG

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