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端午連假家樂福6月21日開賣第三波口罩 愛買推一日回饋滿2000送500
迎接即將到來的端午連假，量販超市業者加碼推出限定促銷活動，愛買量販6月21日全館上萬件商品「會員瘋狂購」，快樂購會員獨享單筆消費滿2000元享9折回饋及刷指定銀行最高送500元，家樂福除了將於明(21)日開賣第三波口罩，同時還有滿額折扣及熱門商品買一送一優惠。
家樂福第三波MIT口罩6月21日到店，172,500片「順易利醫用口罩」 成人款，50入（盒）299元，總計有3,450盒將分配到家樂福全台68家量販店販售(每人限買1盒)。當天量販店單筆消費滿2,000元以上送9折折扣金額現金折價劵、超市單筆消費滿1,000元以上送9折折扣金額現金折價劵、即日起到6月21日線上購物消費滿2,000元現折9折優惠。同時，還有「上百件商品買1送1」，包括：曾蒙牛職人麵鋪牛肉麵、得意的一天國民優質健康調合油、紐西蘭紅印牙膏、清淨海環保洗衣粉、Tefal特福Express不沾小炒鍋等熱門商品。
愛買量販除了將於6月21日推出會員一日滿額回饋外，還有30款商品激殺價，包含受疫情影響外銷卡關的冷鏈「黑葉荔枝」，3台斤只要99元，折數6.2折；歡慶國產豬肉重回國際市場，全品項肉品與海鮮同慶，肉品滿699元送100元抵用券，海鮮滿699元送100元抵用券，相當於滿額享86折；連日高溫不斷，雅方北海道雪糕系列買1送1，單盒只要69元；洗選鮮蛋每盒下殺36元。
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