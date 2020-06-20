快訊

港版國安法草案曝光 將在香港設立兩新機構

聽新聞
test
0:00 / 0:00

端午連假家樂福6月21日開賣第三波口罩 愛買推一日回饋滿2000送500

聯合報 / 記者何雅玲／即時報導
家樂福第三波MIT口罩6月21日開賣「順易利醫用口罩」 成人款，50入（盒）299元。圖／家樂福提供
家樂福第三波MIT口罩6月21日開賣「順易利醫用口罩」 成人款，50入（盒）299元。圖／家樂福提供

迎接即將到來的端午連假，量販超市業者加碼推出限定促銷活動，愛買量販6月21日全館上萬件商品「會員瘋狂購」，快樂購會員獨享單筆消費滿2000元享9折回饋及刷指定銀行最高送500元，家樂福除了將於明(21)日開賣第三波口罩，同時還有滿額折扣及熱門商品買一送一優惠。

家樂福第三波MIT口罩6月21日到店，172,500片「順易利醫用口罩」 成人款，50入（盒）299元，總計有3,450盒將分配到家樂福全台68家量販店販售(每人限買1盒)。當天量販店單筆消費滿2,000元以上送9折折扣金額現金折價劵、超市單筆消費滿1,000元以上送9折折扣金額現金折價劵、即日起到6月21日線上購物消費滿2,000元現折9折優惠。同時，還有「上百件商品買1送1」，包括：曾蒙牛職人麵鋪牛肉麵、得意的一天國民優質健康調合油、紐西蘭紅印牙膏、清淨海環保洗衣粉、Tefal特福Express不沾小炒鍋等熱門商品。

愛買量販除了將於6月21日推出會員一日滿額回饋外，還有30款商品激殺價，包含受疫情影響外銷卡關的冷鏈「黑葉荔枝」，3台斤只要99元，折數6.2折；歡慶國產豬肉重回國際市場，全品項肉品與海鮮同慶，肉品滿699元送100元抵用券，海鮮滿699元送100元抵用券，相當於滿額享86折；連日高溫不斷，雅方北海道雪糕系列買1送1，單盒只要69元；洗選鮮蛋每盒下殺36元。

黑葉荔枝6月21日3台斤99元。圖／愛買提供
黑葉荔枝6月21日3台斤99元。圖／愛買提供
Tefal特福Express不沾小炒鍋28公分、不沾平底鍋30公分，6月21日買一送一、1198元／個。圖／家樂福提供
Tefal特福Express不沾小炒鍋28公分、不沾平底鍋30公分，6月21日買一送一、1198元／個。圖／家樂福提供
愛買量販6月21日全館滿2000元最高送500元。圖／愛買提供
愛買量販6月21日全館滿2000元最高送500元。圖／愛買提供

口罩 家樂福 海鮮

延伸閱讀

台灣能幫忙 贈譚德塞家鄉衣索比亞10萬片口罩

台灣能幫忙 政府捐贈譚德塞家鄉10萬片外科口罩

新加坡還在氣台灣？再增口罩生產線、嗆從未限制出口

藥局實名制口罩沒人要？網推「必買」：便宜免等超方便

相關新聞

嘉義名店「蓬萊麵包」傳歇業 網友狂喊「再吃一次」

嘉義有60年歷史的打卡老店「蓬萊麵包」驚傳端午後將歇業，消息一出，今天現場已有人衝去排隊，臉書哀嘆唏噓聲不斷，嘉義異鄉人...

疫情衝擊？ 旅日電商平台VELTRA將結束中文網站

新冠肺炎疫情衝擊旅遊產業，提供日本自由行、當地體驗、訂票服務的電商平台VELTRA，今天發出「VELTRA中文網站結束服...

韓國女神夏季保養小物！泫雅用泥膜抗痘、太妍安瓶很神

夏季來臨，保養也要跟著換季囉，韓星女神們也在個人社群上，分享自己近期愛用的保養小物，快跟著女神們一起用保養，才能養出最完...

Melody「清秀佳人」辮髮少女 許魏洲、張雪迎也戴帽示範消暑穿搭

日前Melody在IG放了一張戴著DIOR漁夫帽的照片，相當俏皮的綁了辮子，讓人覺得有點兒復古，很像早年的影集「清秀佳人...

端午連假家樂福6月21日開賣第三波口罩 愛買推一日回饋滿2000送500

迎接即將到來的端午連假，量販超市業者加碼推出限定促銷活動，愛買量販6月21日全館上萬件商品「會員瘋狂購」，快樂購會員獨享...

2020下半年「終於轉運」的3大星座！贏回人生主控權吧

2020年的上半年終於要過了，全球經過一陣紛紛擾擾，大家心情都盪到谷底，下半年總算能看到曙光。有些星座，在上半年經歷烏雲...

想要得到安慰？這7種食物吃多了心情反而變差

心情低落時，你可能吃掉一盒餅乾、幾個甜甜圈，稍稍感到緩解。這些所謂的安慰食物（comfort food）的確短時間紓解了...

麵包與咖啡的世界冠軍聯手 親民價吃到「精品咖啡麵包」

這是兩位世界冠軍的跨界合作。世界麵包大賽冠軍陳耀訓與世界咖啡大師賽冠軍吳則霖，在疫情期間闢室研發，把精品咖啡帶到麵包的世...

是Reebok X「玩具總動員」綠色小兵鞋！要怎樣帶回家？

Reebok推出超炫的「玩具總動員」綠色小兵配色，先前BAIT發售Reebok Instapump Fury「玩具總動員...

佳士得拍賣 X Daniel Arsham 話題拍品太有戲

從時光膠囊到穿越劇，人們除了學習歷史從過去取經，從未來時態觀望現代的思維也在逐漸興起。可能想過當代紅極一時的文化刊物、動...

金秀賢、李昇基、黃曉明都在穿！時尚型男敲碗sandro男裝終於開幕

法國輕奢品牌sandro女裝有許多粉絲，男裝sandro Homme更是型男心中實穿、易搭的代表性品牌，在女裝引進台灣多...

非一般陀飛輪 OMEGA Arnold & Son 各擁搶客賣點

高級鐘表的收藏領域，分秒旋轉、能夠抵消地心引力對機芯影響的「陀飛輪」（Tourbillon）是賣點，也是傳統定義包含萬年...

熱門新聞

8千房租繳不出！夫懶得上班 懷胎6月孕婦挺大肚揮汗跑外送

看日環食要用太陽濾鏡 不可用太陽眼鏡、相機底片

就是明天！賞「上帝戒指」日環食懶人包 氣象局最推這

颱風生成活躍期？ 賈新興：7月26日之後

7月新規上路！長榮加收訂位服務費 華航退改票變貴了

全台好熱！ 8縣市飆高溫 花東縱谷恐極端高溫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。