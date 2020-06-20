2020下半年「終於轉運」的3大星座！贏回人生主控權吧

2020年的上半年終於要過了，全球經過一陣紛紛擾擾，大家心情都盪到谷底，下半年總算能看到曙光。有些星座，在上半年經歷烏雲，始終覺得無法施展身手，有3個星座，下半年終於可以轉運，準備找回人生的主控權囉。

巨蟹座

1至5月的巨蟹座，一直生活在烏雲之下，必須承受著心裡多方的壓力，但又說不上的煩惱，更無法訴說委屈。在事業上更是慘，明明努力進取的自己，卻樣樣都被挑毛病。家庭中、另一半，更難找到共同的語言，容易導致跟伴侶漸行漸遠，面對總總壓力下，巨蟹能笑臉迎人嗎？

7月開始，巨蟹座在生活、工作中，慢慢撥雲見日，不會因為別人的一個表情、一句話，加以揣測，也開始慢慢找到了生活的重心，真正開始經營自己的生活，讓自己越來越好，卻會意外發現，好運又開始向自己靠攏了。

獅子座

天生擁有領導能力的獅子們，上半年命運偏偏愛玩笑。工作中，時常受到牽制，在家庭中，不時地被生活的雜事干擾著，導致獅子越來越疲累，在生活的步調更是序亂。

7月開始，獅子座將會在工作上，有突破與掙脫限制的走向。新的下半年，氣場全開，身邊得寸進尺的人，更不敢再造次。生活中的獅子，建議可以給自己一個舒服的蝸居，雖然沒有伴侶或家人的照護，但擁有自己空間的獅子，更能在下半年，給自己一個全新的大平台。

處女座

上半年的處女座，是個拼事業的幾個月，雖然總是身心俱疲，但為了得到肯定的處女座，更是不服輸，對於沒有前進的進度，慢慢失去耐心，總覺得身後有許多雙眼睛，等著好戲看。