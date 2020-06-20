想要得到安慰？這7種食物吃多了心情反而變差

心情低落時，你可能吃掉一盒餅乾、幾個甜甜圈，稍稍感到緩解。這些所謂的安慰食物（comfort food）的確短時間紓解了情緒或壓力，英國營養治療師Claudia Smith說，餅乾或炸薯條之類的安慰食物會激發大腦中的獎勵觸發器，帶來期待或興奮。心理學家和英國健康顧問Lee Chambers認為，安慰食物確實誘發使人愉悅的多巴胺分泌，但這種愉悅卻是短暫的。

「造成情緒低落的不良飲食，通常來自糖分、澱粉和精製碳水化合物攝取過多。」Smith說，如果這些食物吃太多，最終可能會導致血糖飆升，從而讓情緒更低落、煩躁不安、焦慮、疲勞和注意力渙散。

情緒化飲食是一個周期性過程，情緒低落會渴望吃升高血糖的食物，提升腦內多巴胺含量，但當它迅速下降後，我們會同時感覺罪惡。這樣的循環常使人感覺不滿足、羞愧、罪惡感和後悔。大量並長時間食用這類食物，可能導致大腦獎勵反應敏感度降低，你會發現需要更多安慰食物，才能達到同樣的效果。

英國營養師Tai Ibitoye表示，「節制」是關鍵。經常或過量食用高糖和高脂肪食物，可能對情緒產生負面影響，但只吃一塊餅乾可以對某些人帶來愉悅和舒適。以下是七種可能讓你心情變糟的罪魁禍首。

1.酒

Ibitoye說，攝取少量酒精可能不錯，甚至可以改善情緒。但經常性或過度飲酒會使情況惡化，經常宿醉的人就感受得到。

2.炸薯條

薯條的確美味且會讓人暫時感覺愉悅，但其中充滿飽和脂肪和精緻碳水化合物及過量鹽分，這就是迅速提升能量又急遽下降，讓人情緒不佳又疲憊的原因。

Ibitoye說，緩慢釋放能量或結構複雜的碳水化合物，例如糙米和藜麥等全穀物，可以使血糖緩慢上升。「選擇這些食物可以讓大腦發揮更好的功能。」

3.咖啡因

《醫學日報（Medical Daily）》報導，含咖啡因的飲料（例如咖啡）會誘使大腦釋放多巴胺和血清素。少量飲用沒問題，但過量會導致煩躁和焦慮。喝多少咖啡算太多？建議量隨著各種研究不斷變化，梅奧診所建議每天最多喝四杯咖啡。

4.汽水

汽水中的糖會被人體迅速吸收，導致血糖快速飆升。那麼選擇無糖汽水（Diet）就沒問題嗎？那可不！這類汽水含阿斯巴甜等甜味劑，容易引起焦慮和憂鬱。2014年一項研究顯示，甜味飲料和老年憂鬱有關係。

5.烘焙食品

史密斯說，烘焙食品充滿引起情緒低落的成分，例如糖分，糖會迅速分解為葡萄糖，引發血糖飆升又快速下降。他建議，試著幾天不吃蛋糕、餅乾和含糖飲料或其他含甜味劑的產品，注意身體的感覺，幾天之內，很快可以感覺到情緒改善的效益。

6.加工食品

薯片或披薩這類加工食品，會讓人的心情變糟。這些食物含大量精緻糖、飽和脂肪和防腐劑。這些成分加在一起會導致能量潰堤，引起疲勞和減少動力。

7.貝果

富含碳水化合物的貝果會讓身體感覺沉重、腹脹不適。這是因為貝果中僅含簡單的碳水化合物成分，通常由精緻穀物製成，幾乎沒有營養價值。改吃糙米或全麥麵包，是對身體和情緒友善的選擇。