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嘉義名店「蓬萊麵包」傳歇業 網友狂喊「再吃一次」
嘉義有60年歷史的打卡老店「蓬萊麵包」驚傳端午後將歇業，消息一出，今天現場已有人衝去排隊，臉書哀嘆唏噓聲不斷，嘉義異鄉人就說「支持老店就是要吃起來」，也有人留言「學生時期的回憶，陪伴著我們長大，可惜，最終要步入歷史。」
「蓬萊麵包」最知名的就是「麵包店裡面賣台式漢堡」，賣的是現點現煎的手做漢堡，也是嘉義人記憶中的美味，走過一甲子，早已是遊客必訪的「打卡」名店。據了解，端午過後將歇業的原因，與許多老店的困境相似，同樣面臨人力斷層與轉型困難，老闆娘說，疫情衝擊影響很大，老師傅跟店員也都累了，想好好休息。
網友力讚「熱呼呼的現作漢堡，大把洋蔥超過癮」，傳出將歇業的消息後，今天雖是補班日，粉絲頁上有不少人決定衝一波，有人說「據說端午後要永久歇業了！？大家還不快吃起來！」，網友也哀嘆，「黑松春餅一去不復返，現在又有老店要關」。疫情下的哀愁，是老店紛紛走入歷史，老滋味不再。
「蓬萊麵包」位於嘉義市中山路，好吃的原因是「現點現做」，現煎豬肉排搭配炒洋蔥、番茄醬、滿滿的高麗菜絲，算是香熱可口的正宗台式漢堡滋味。此外，45元的平實價位，也是老店吸客的主因之一。
百年難得一見的天文奇景「日環食」將於明天登場，若計畫前往北迴歸線所在地的嘉義，不妨到中山路嘗嘗這款老嘉義人記憶中的味道。
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