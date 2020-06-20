魏德聖、柯文哲明來看日環食 嘉市消費600抽汽機車

嘉義市明天將迎接百年奇景日環食，市長黃敏惠邀請台北市長柯文哲、導演魏德聖到嘉義市北香湖公園，共同見證16點14分日環食，另2020嘉義市購物節於6月21日正式開跑，市府還加碼祭出「單筆消費600元抽汽車」以及「來嘉住宿送600嘉遊金」2項好康。

教育處長林立生表示，KANO電影讓嘉義市棒球原鄉「天下嘉農」征戰甲子園的故事登上國際，魏德聖因拍攝電影KANO與嘉義市結下深厚因緣，6個月前邀請魏導他欣然接受，明天將與市長黃敏惠及市民朋友共同見證日環食。

建設處也說明，2020嘉義市購物節將於明日開跑，除中央推出的振興三倍券、安心旅遊補助，市政府再加碼購物節2大好康，在嘉義市內任何店家消費，不論食衣住行消費，憑發票通通可參加抽獎。