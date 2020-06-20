是Reebok X「玩具總動員」綠色小兵鞋！要怎樣帶回家？

Reebok推出超炫的「玩具總動員」綠色小兵配色，先前BAIT發售Reebok Instapump Fury「玩具總動員」主題鞋款後，只在美國、日本販售，讓台灣鞋迷大嘆難以入手，沒想到還有下一關，近日官方再度釋出新配色，是以「綠色小兵」為主題，正是安弟的玩具小兵，叢林綠好有存在感。

但是要怎麼擁有這雙鞋？「只送不賣」！只有抽中胡迪與巴斯光年配色的人，才能再獲得這雙鞋！目的是要讓擁有胡迪與巴斯光年配色球鞋的消費者，再增加一雙衝高收藏價值。這也太難了。這雙軍綠色的球鞋其實是皮革材質，卻散發塑膠質地的亮澤，翔實表現綠色小兵的模樣。