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是Reebok X「玩具總動員」綠色小兵鞋！要怎樣帶回家？
Reebok推出超炫的「玩具總動員」綠色小兵配色，先前BAIT發售Reebok Instapump Fury「玩具總動員」主題鞋款後，只在美國、日本販售，讓台灣鞋迷大嘆難以入手，沒想到還有下一關，近日官方再度釋出新配色，是以「綠色小兵」為主題，正是安弟的玩具小兵，叢林綠好有存在感。
但是要怎麼擁有這雙鞋？「只送不賣」！只有抽中胡迪與巴斯光年配色的人，才能再獲得這雙鞋！目的是要讓擁有胡迪與巴斯光年配色球鞋的消費者，再增加一雙衝高收藏價值。這也太難了。這雙軍綠色的球鞋其實是皮革材質，卻散發塑膠質地的亮澤，翔實表現綠色小兵的模樣。
Reebok先前與皮克斯動畫的經典電影「玩具總動員」、知名潮鞋店BAIT推出三方聯名，讓胡迪警長、巴斯光年的形象都化成了新鞋款的配色，絕對是電影死忠粉絲必入手的目標。Reebok同樣以經典的Instapump Fury OG為基礎，融入兩位「主角」的造型特色，像是胡迪警長的紅色領巾就變成了鞋提部分，乳牛圖案背心也化作鞋身的配置；黃色底紅色格紋的襯衫元素就被運用在鞋內。巴斯光年款更是一眼就能辨識出靈感來源，包括螢光綠、紫和白的配色，就是他穿著的太空裝，而且這兩款Instapump Fury OG潮鞋還會利用像是市售玩具的包裝，完全的展現聯名的特色。有意思的是這兩款鞋，原本僅是慶祝「玩具總動員4」電影上映，當初並沒有販售計畫，不過現在到BAIT的網站也可以用抽籤方式來購買了。
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