快訊

不開鍘！黃健庭婉拒監院副院長 國民黨：民進黨非真心借重人才

聽新聞
test
0:00 / 0:00

是Reebok X「玩具總動員」綠色小兵鞋！要怎樣帶回家？

聯合報 / 曾智緯楊詩涵/即時報導
Reebok與潮鞋店鋪BAIT、《玩具總動員》聯名，推出胡迪警長、巴斯光年潮鞋。圖／摘自BAIT網站
Reebok與潮鞋店鋪BAIT、《玩具總動員》聯名，推出胡迪警長、巴斯光年潮鞋。圖／摘自BAIT網站

Reebok推出超炫的「玩具總動員」綠色小兵配色，先前BAIT發售Reebok Instapump Fury「玩具總動員」主題鞋款後，只在美國、日本販售，讓台灣鞋迷大嘆難以入手，沒想到還有下一關，近日官方再度釋出新配色，是以「綠色小兵」為主題，正是安弟的玩具小兵，叢林綠好有存在感。

但是要怎麼擁有這雙鞋？「只送不賣」！只有抽中胡迪與巴斯光年配色的人，才能再獲得這雙鞋！目的是要讓擁有胡迪與巴斯光年配色球鞋的消費者，再增加一雙衝高收藏價值。這也太難了。這雙軍綠色的球鞋其實是皮革材質，卻散發塑膠質地的亮澤，翔實表現綠色小兵的模樣。

Reebok先前與皮克斯動畫的經典電影「玩具總動員」、知名潮鞋店BAIT推出三方聯名，讓胡迪警長、巴斯光年的形象都化成了新鞋款的配色，絕對是電影死忠粉絲必入手的目標。Reebok同樣以經典的Instapump Fury OG為基礎，融入兩位「主角」的造型特色，像是胡迪警長的紅色領巾就變成了鞋提部分，乳牛圖案背心也化作鞋身的配置；黃色底紅色格紋的襯衫元素就被運用在鞋內。巴斯光年款更是一眼就能辨識出靈感來源，包括螢光綠、紫和白的配色，就是他穿著的太空裝，而且這兩款Instapump Fury OG潮鞋還會利用像是市售玩具的包裝，完全的展現聯名的特色。有意思的是這兩款鞋，原本僅是慶祝「玩具總動員4」電影上映，當初並沒有販售計畫，不過現在到BAIT的網站也可以用抽籤方式來購買了。

Reebok x「玩具總動員」綠色小兵鞋。圖／取自twitter
Reebok x「玩具總動員」綠色小兵鞋。圖／取自twitter
這兩款Instapump Fury OG潮鞋還會利用像是市售玩具的包裝，完全的展現聯名的特色。圖／摘自BAIT網站
這兩款Instapump Fury OG潮鞋還會利用像是市售玩具的包裝，完全的展現聯名的特色。圖／摘自BAIT網站
Reebok x「玩具總動員」綠色小兵鞋。圖／取自twitter
Reebok x「玩具總動員」綠色小兵鞋。圖／取自twitter
原本僅是慶祝「玩具總動員4」電影上映，當初並沒有販售計畫的Reebok聯名鞋，現在也能買到了。圖／摘自BAIT網站
原本僅是慶祝「玩具總動員4」電影上映，當初並沒有販售計畫的Reebok聯名鞋，現在也能買到了。圖／摘自BAIT網站

電影 太空 動畫

延伸閱讀

曾公開挑戰居家避疫規定 亞利桑那州警長確診

擄板橋滷肉飯千金犯嫌跑了 新北警長陳檡文：檢察官是偵查主體

日本東京迪士尼懶人包！東京迪士尼門票、交通、必玩必拍攻略

Reebok聯名「玩具總動員」讓巴斯光年、胡迪警長變身潮鞋焦點

相關新聞

疫情衝擊？ 旅日電商平台VELTRA將結束中文網站

新冠肺炎疫情衝擊旅遊產業，提供日本自由行、當地體驗、訂票服務的電商平台VELTRA，今天發出「VELTRA中文網站結束服...

韓國女神夏季保養小物！泫雅用泥膜抗痘、太妍安瓶很神

夏季來臨，保養也要跟著換季囉，韓星女神們也在個人社群上，分享自己近期愛用的保養小物，快跟著女神們一起用保養，才能養出最完...

麵包與咖啡的世界冠軍聯手 親民價吃到精品咖啡麵包

這是兩位世界冠軍的跨界合作。世界麵包大賽冠軍陳耀訓與世界咖啡大師賽冠軍吳則霖，在疫情期間闢室研發，把精品咖啡帶到麵包的世...

魏德聖、柯文哲明來看日環食 嘉市消費600抽汽機車

嘉義市明天將迎接百年奇景日環食，市長黃敏惠邀請台北市長柯文哲、導演魏德聖到嘉義市北香湖公園，共同見證16點14分日環食，...

是Reebok X「玩具總動員」綠色小兵鞋！要怎樣帶回家？

Reebok推出超炫的「玩具總動員」綠色小兵配色，先前BAIT發售Reebok Instapump Fury「玩具總動員...

佳士得拍賣 X Daniel Arsham 話題拍品太有戲

從時光膠囊到穿越劇，人們除了學習歷史從過去取經，從未來時態觀望現代的思維也在逐漸興起。可能想過當代紅極一時的文化刊物、動...

金秀賢、李昇基、黃曉明都在穿！時尚型男敲碗sandro男裝終於開幕

法國輕奢品牌sandro女裝有許多粉絲，男裝sandro Homme更是型男心中實穿、易搭的代表性品牌，在女裝引進台灣多...

非一般陀飛輪 OMEGA Arnold & Son 各擁搶客賣點

高級鐘表的收藏領域，分秒旋轉、能夠抵消地心引力對機芯影響的「陀飛輪」（Tourbillon）是賣點，也是傳統定義包含萬年...

生活市集App限定！會員發3千元「振興優惠券」，累積消費3筆再送3千元

後疫情時代振興消費動起來，生活市集推出App限定的「生活市集振興優惠券」，即日起全面向生活市集App會員無條件發放3,0...

foodpanda推端午禮盒即時外送服務！平均20分鐘送上門

美食外送的服務越來越多元，除了美食、生鮮雜貨之外，就連端午禮盒也能送到家！foodpanda推出端午禮盒即時外送服務，不...

台南新網美景點 白色教堂姐妹作「魔法森林天空步道」

台南市玉井區山林中的白色教堂園區，最近又多一間「魔法森林」景觀餐廳，其中距離地面12公尺高的「天空步道」，270度的視野...

史上最萌！超熱賣卸妝水聯名「卡娜赫拉」，兔兔陪卸妝

夏天到，許多人都會塗防曬、化妝，每天回到家的清潔第一步，就是要卸妝，巴黎萊雅最熱賣的三合一卸妝潔顏水系列，每8秒在全球就...

熱門新聞

屈臣氏第3波口罩6月20日限量到貨！網路門市有「青蘋綠色中衛口罩」

8千房租繳不出！夫懶得上班 懷胎6月孕婦挺大肚揮汗跑外送

看日環食要用太陽濾鏡 不可用太陽眼鏡、相機底片

颱風生成活躍期？ 賈新興：7月26日之後

胃藥再爆致癌風波 7月底前藥廠需繳回檢驗報告否則下架

全台好熱！ 8縣市飆高溫 花東縱谷恐極端高溫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。