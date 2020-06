佳士得拍賣 X Daniel Arsham 話題拍品太有戲

從時光膠囊到穿越劇,人們除了學習歷史從過去取經,從未來時態觀望現代的思維也在逐漸興起。可能想過當代紅極一時的文化刊物、動漫卡通人物,又或令人引頸以盼的精品,在歷經1000年後還將以如何的型態存在?永遠不會得到的真實答案,卻在藝術家的創作中得到了假設性的替代解答。

佳士得(Christie's)拍賣在五月下旬宣布了「丹尼爾阿爾軒:未來考古學」的網上主題專場拍賣,藝術家丹尼爾阿爾軒(Daniel Arsham)因為與DIOR合作而聲名大噪,他擅長將當代流行或經典文化符碼,以化石和水晶呈現破損的狀態,模糊時序,帶來對物質、時間的反思。昨日網上拍賣開拍後,佳士得再度釋出包含滾石音樂雜誌、寶可夢、DIOR籃球、DIOR電話等多組拍品視覺,維持物件的大致輪廓,但全數褪去色彩、營造出破損、殘壞的狀態,帶來開放性的抽象思考。