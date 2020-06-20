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佳士得拍賣 X Daniel Arsham 話題拍品太有戲

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
破損的DIOR籃球、壞掉的漏斗時鐘？Daniel Arsham與佳士得拍賣一同帶來了抽象性的哲學思考。圖 / 佳士得提供。
破損的DIOR籃球、壞掉的漏斗時鐘？Daniel Arsham與佳士得拍賣一同帶來了抽象性的哲學思考。圖 / 佳士得提供。

從時光膠囊到穿越劇，人們除了學習歷史從過去取經，從未來時態觀望現代的思維也在逐漸興起。可能想過當代紅極一時的文化刊物、動漫卡通人物，又或令人引頸以盼的精品，在歷經1000年後還將以如何的型態存在？永遠不會得到的真實答案，卻在藝術家的創作中得到了假設性的替代解答。

佳士得（Christie's）拍賣在五月下旬宣布了「丹尼爾阿爾軒：未來考古學」的網上主題專場拍賣，藝術家丹尼爾阿爾軒（Daniel Arsham）因為與DIOR合作而聲名大噪，他擅長將當代流行或經典文化符碼，以化石和水晶呈現破損的狀態，模糊時序，帶來對物質、時間的反思。昨日網上拍賣開拍後，佳士得再度釋出包含滾石音樂雜誌、寶可夢、DIOR籃球、DIOR電話等多組拍品視覺，維持物件的大致輪廓，但全數褪去色彩、營造出破損、殘壞的狀態，帶來開放性的抽象思考。

專場拍賣已從6月19日開始，並將至6月30日結束，所有商品的成交動態、價格、敘述，都將能進一步於佳士得網站上完整公開。Bid？or not to Bid？Now or Future？That's the question。

丹尼爾・阿爾軒 X 精靈寶可夢，淺藍色樹脂、氧化鋁、雕塑，並附原裝包裝盒，估價為港元30,000至50,000。圖 / 佳士得提供。
丹尼爾・阿爾軒 X 精靈寶可夢，淺藍色樹脂、氧化鋁、雕塑，並附原裝包裝盒，估價為港元30,000至50,000。圖 / 佳士得提供。
《Future Relic Eroded Clock》，石膏與石英晶體雕塑、瑞士製機械裝置並附原裝木箱；但3020年時鐘或人類還會存在嗎？答案在1,000年後自有分曉。圖 / 佳士得提供。
《Future Relic Eroded Clock》，石膏與石英晶體雕塑、瑞士製機械裝置並附原裝木箱；但3020年時鐘或人類還會存在嗎？答案在1,000年後自有分曉。圖 / 佳士得提供。
一代搖滾樂雜誌留存到3020年會呈現什麼樣的模樣？丹尼爾阿爾軒的藝術創作，帶來假設性的具象解答。圖 / 佳士得提供。
一代搖滾樂雜誌留存到3020年會呈現什麼樣的模樣？丹尼爾阿爾軒的藝術創作，帶來假設性的具象解答。圖 / 佳士得提供。
《Future Relic Eroded Telephone》，2020年作品，版數:147 / 250，估價為港元90,000至130,000不等。圖 / 佳士得提供。
《Future Relic Eroded Telephone》，2020年作品，版數:147 / 250，估價為港元90,000至130,000不等。圖 / 佳士得提供。

佳士得 藝術家 卡通

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