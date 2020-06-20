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金秀賢、李昇基、黃曉明都在穿！時尚型男敲碗sandro男裝終於開幕
法國輕奢品牌sandro女裝有許多粉絲，男裝sandro Homme更是型男心中實穿、易搭的代表性品牌，在女裝引進台灣多年之後，眾人敲碗期待的男裝終於在微風信義開設台灣首家專門店。
sandro Homme的都會單品，向來深受小資型男關注，最近演出「雖然是神經病但沒關係」的金秀賢，在今年4月的韓國版ELLE雜誌就穿了sandro 2020春夏男裝，為退伍後的復出暖身，詮釋粉色系西裝外套的明亮俐落；黃曉明則是穿了sandro春夏男裝羊毛西服套裝，在復古地中海風格中呈現成功人士的男人味；李昇基則是搭襯sandro春夏男裝牛仔外套，展現灑脫休閒的輕鬆穿搭。
全台首家sandro Homme男裝進駐微風信義3樓，也帶進了男裝法式美學穿搭，品牌藝術總監Ilan Chetrite的設計概念正是為所有男人打造衣櫥裡的必備單品，以講究細節、享受優雅為宗旨設計服裝，品牌成立12年來，拓點達41個城市；台灣男裝專門店以標誌性洞石裝潢，牆色、木地板、家具都以柔和選色為主，2020秋冬系列以知識份子在摩洛哥旅行為靈感。此外，sandro女裝則搬遷至微風信義2樓，採用洞石紋路大理石舖地，營造鮮明俐落的購物空間。
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