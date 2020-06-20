金秀賢、李昇基、黃曉明都在穿！時尚型男敲碗sandro男裝終於開幕

法國輕奢品牌sandro女裝有許多粉絲，男裝sandro Homme更是型男心中實穿、易搭的代表性品牌，在女裝引進台灣多年之後，眾人敲碗期待的男裝終於在微風信義開設台灣首家專門店。

sandro Homme的都會單品，向來深受小資型男關注，最近演出「雖然是神經病但沒關係」的金秀賢，在今年4月的韓國版ELLE雜誌就穿了sandro 2020春夏男裝，為退伍後的復出暖身，詮釋粉色系西裝外套的明亮俐落；黃曉明則是穿了sandro春夏男裝羊毛西服套裝，在復古地中海風格中呈現成功人士的男人味；李昇基則是搭襯sandro春夏男裝牛仔外套，展現灑脫休閒的輕鬆穿搭。