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金秀賢、李昇基、黃曉明都在穿！時尚型男敲碗sandro男裝終於開幕

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
黃曉明、李昇基、金秀賢演繹的sandro Homme，於微風信義開設台灣首家專門店。圖／取自微博及IG
黃曉明、李昇基、金秀賢演繹的sandro Homme，於微風信義開設台灣首家專門店。圖／取自微博及IG

法國輕奢品牌sandro女裝有許多粉絲，男裝sandro Homme更是型男心中實穿、易搭的代表性品牌，在女裝引進台灣多年之後，眾人敲碗期待的男裝終於在微風信義開設台灣首家專門店。

sandro Homme的都會單品，向來深受小資型男關注，最近演出「雖然是神經病但沒關係」的金秀賢，在今年4月的韓國版ELLE雜誌就穿了sandro 2020春夏男裝，為退伍後的復出暖身，詮釋粉色系西裝外套的明亮俐落；黃曉明則是穿了sandro春夏男裝羊毛西服套裝，在復古地中海風格中呈現成功人士的男人味；李昇基則是搭襯sandro春夏男裝牛仔外套，展現灑脫休閒的輕鬆穿搭。

全台首家sandro Homme男裝進駐微風信義3樓，也帶進了男裝法式美學穿搭，品牌藝術總監Ilan Chetrite的設計概念正是為所有男人打造衣櫥裡的必備單品，以講究細節、享受優雅為宗旨設計服裝，品牌成立12年來，拓點達41個城市；台灣男裝專門店以標誌性洞石裝潢，牆色、木地板、家具都以柔和選色為主，2020秋冬系列以知識份子在摩洛哥旅行為靈感。此外，sandro女裝則搬遷至微風信義2樓，採用洞石紋路大理石舖地，營造鮮明俐落的購物空間。

sandro女裝搬遷至微風信義2樓。圖／sandro提供
sandro女裝搬遷至微風信義2樓。圖／sandro提供
金秀賢身穿sandro Homme登上韓國版ELLE雜誌。圖／取自IG
金秀賢身穿sandro Homme登上韓國版ELLE雜誌。圖／取自IG
黃曉明演繹sandro Homme春夏男裝羊毛西服套裝，穿出成功人士的氛圍。圖／取自微博
黃曉明演繹sandro Homme春夏男裝羊毛西服套裝，穿出成功人士的氛圍。圖／取自微博
男裝sandro Homme在台灣首度開設專門店，選址於微風信義3樓。圖／sandro提供
男裝sandro Homme在台灣首度開設專門店，選址於微風信義3樓。圖／sandro提供
sandro女裝搬遷至微風信義2樓。圖／sandro提供
sandro女裝搬遷至微風信義2樓。圖／sandro提供
sandro Homme首度在台灣開設專門店，位於微風信義3樓。圖／sandro提供
sandro Homme首度在台灣開設專門店，位於微風信義3樓。圖／sandro提供
李昇基穿sandro Homme牛仔外套，率真自信。圖／取自微博
李昇基穿sandro Homme牛仔外套，率真自信。圖／取自微博
黃曉明演繹sandro Homme春夏男裝羊毛西服套裝，穿出成功人士的氛圍。圖／取自微博
黃曉明演繹sandro Homme春夏男裝羊毛西服套裝，穿出成功人士的氛圍。圖／取自微博
黃曉明演繹sandro Homme春夏男裝羊毛西服套裝，穿出成功人士的氛圍。圖／取自微博
黃曉明演繹sandro Homme春夏男裝羊毛西服套裝，穿出成功人士的氛圍。圖／取自微博

品牌 微風

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