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韓國女神夏季保養小物！泫雅用泥膜抗痘、太妍安瓶很神

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
泫雅（左）、太妍近期愛用的保養小物。圖／摘自小紅書
泫雅（左）、太妍近期愛用的保養小物。圖／摘自小紅書

夏季來臨，保養也要跟著換季囉，韓星女神們也在個人社群上，分享自己近期愛用的保養小物，快跟著女神們一起用保養，才能養出最完美的雞蛋肌。

最近疫情又加上天氣熱，讓許多戴口罩的人，肌膚都出現不少問題，來學學泫雅吧！她日前在小紅書上推薦一款愛用的泥膜，作為平常保養之用，該款泥膜是一包包的獨立包裝，且顏色是草莓色，質地偏向細緻滑嫩，還有大陸網友形容是「草莓奶油」，敷上臉感覺很舒服，能舒緩臉部肌膚，提亮膚色。

該款泥膜是出自南韓保養品牌Dr. Mind，內含有積雪草萃取物等，最重要是能維持臉部的油水平衡，而且泥膜中還添加有去角質的成分，能夠有效清除臉部髒污，幫助清潔毛孔，難怪泫雅的肌膚看起來非常透亮。

另位女神太妍，她是韓系保養彩妝品牌A’pieu的代言人，但代言前，太妍都會親自試用過產品，最近天氣熱，她則愛用A’pieu的積雪草保濕修復安瓶，從品名上就知道，安瓶中含有積雪草成分，著重在臉上肌膚的保濕與修護，還能改善肌膚不穩定的狀況，不用擔心一直狂冒痘。

保濕修護安瓶的質地也很清爽，特別適合夏天使用，避免一些保養品的質地過於黏膩，一抹上臉就容易被吸收，太妍自己也是A’pieu的愛用者，夏季保養的保濕神器，就靠這款安瓶。

太妍愛用A’pieu積雪草保濕修復安瓶。圖／摘自IG
太妍愛用A’pieu積雪草保濕修復安瓶。圖／摘自IG
泫雅愛用的Dr. Mind泥膜。圖／摘自小紅書
泫雅愛用的Dr. Mind泥膜。圖／摘自小紅書
泫雅愛用的Dr. Mind泥膜。圖／摘自小紅書
泫雅愛用的Dr. Mind泥膜。圖／摘自小紅書
太妍的肌膚狀況都維持很好。圖／摘自IG
太妍的肌膚狀況都維持很好。圖／摘自IG

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