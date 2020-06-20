疫情衝擊？ 旅日電商平台VELTRA將結束中文網站

新冠肺炎疫情衝擊旅遊產業，提供日本自由行、當地體驗、訂票服務的電商平台VELTRA，今天發出「VELTRA中文網站結束服務通知」公告，自5月1日起停止受理所有新訂單的預訂，並指VELTRA中文網站即將結束服務，將於確定後再次公告通知。

VELTRA寄給會員的信件指出，VELTRA多年來致力於自由行、當地玩樂活動的拓展與販售，並提供支援多國語言的VELTRA網站預訂服務。「然而，非常抱歉，鑑於現今的使用狀況，敝公司已決定結束繁體中文與簡體中文網站的服務」。

公告內容指出，所有已確認的訂單皆將照常進行。消費者如欲確認訂單內容、取得兌換券等，可進入「我的帳戶」頁面查詢。此外，如欲變更或取消訂單，亦將照常依該活動的變更與取消政策收取相應的手續費用，於「我的帳戶」頁面操作處理。

關於VELTRA獎勵點數，公告內容指出，如帳戶中尚有剩餘點數，雖然無法於VELTRA中文網站使用，仍可於VELTRA日文網站、Hawaiiactivities.com 繼續使用。點數無法退現。

信件內容表示，伴随中文網站服務結束，所有登錄於繁體中文與簡體中文網站的會員資訊以及VELTRA獎勵點數，將於7月31日全部刪除。客服亦自即日起僅受理尚未參加活動的訂單諮詢，除此之外無提供服務，且由於新型肺炎疫情影響與中文服務結束，客服回覆時間將可能有所延遲。