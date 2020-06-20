非一般陀飛輪 OMEGA Arnold & Son 各擁搶客賣點

高級鐘表的收藏領域，分秒旋轉、能夠抵消地心引力對機芯影響的「陀飛輪」（Tourbillon）是賣點，也是傳統定義包含萬年曆、三問報時的三大複雜功能（complication）之一。但陀飛輪早在200年前發明，現今的高級鐘表品牌如何凸顯差異？獨立品牌Arnold & Son與歐米茄（OMEGA）則各以鏤空美學、高防磁性能，吸引頂級族群。

獨立品牌Arnold & Son的「36號天文台陀飛輪」採開放式設計，表面上十點和兩點鐘方向的雙發條盒以設計對稱排列，同時表面13個橋板幾乎都以鏤空方式呈現，開放式的表面盤可清楚看見機芯細節，而零件都經手工倒角打磨、拉絲紋與拋光處理，讓明亮與陰影的交疊，賦予視覺更多層次。機芯的一分鐘陀飛輪，將傳統陀飛輪框架搭配頂端橋板，表款並具備COSC天文台認證號碼雕刻，強調有收藏價值、也有品質與精密保證。