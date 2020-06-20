聽新聞
test
0:00 / 0:00
非一般陀飛輪 OMEGA Arnold & Son 各擁搶客賣點
高級鐘表的收藏領域，分秒旋轉、能夠抵消地心引力對機芯影響的「陀飛輪」（Tourbillon）是賣點，也是傳統定義包含萬年曆、三問報時的三大複雜功能（complication）之一。但陀飛輪早在200年前發明，現今的高級鐘表品牌如何凸顯差異？獨立品牌Arnold & Son與歐米茄（OMEGA）則各以鏤空美學、高防磁性能，吸引頂級族群。
獨立品牌Arnold & Son的「36號天文台陀飛輪」採開放式設計，表面上十點和兩點鐘方向的雙發條盒以設計對稱排列，同時表面13個橋板幾乎都以鏤空方式呈現，開放式的表面盤可清楚看見機芯細節，而零件都經手工倒角打磨、拉絲紋與拋光處理，讓明亮與陰影的交疊，賦予視覺更多層次。機芯的一分鐘陀飛輪，將傳統陀飛輪框架搭配頂端橋板，表款並具備COSC天文台認證號碼雕刻，強調有收藏價值、也有品質與精密保證。
OMEGA的全新2020中置陀飛輪腕表則是表廠首款獲「大師天文台認證」的手上鍊中置陀飛輪，2640同軸擒縱大師天文台機芯的橋板與主板皆以18K Sedna金打造，並經手工倒角裝飾；由於獲得了大師天文台認證，意味這款陀飛輪少見地帶有防磁15,000高斯的高抗磁力、別具賣點，同時使用18K Sedna金的太陽紋磨砂表面再經黑色PVD處理，讓表面正中央的陀飛輪裝置，猶如神秘的太空星體，分秒運行、生生不息。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言