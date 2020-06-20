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非一般陀飛輪 OMEGA Arnold & Son 各擁搶客賣點

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
全新碟飛陀飛輪腕表編號版具5年保固並附特製表盒、旅行表袋與上鏈器，同時每款腕表皆附編號證書，價格店洽。圖 / OMEGA提供。
全新碟飛陀飛輪腕表編號版具5年保固並附特製表盒、旅行表袋與上鏈器，同時每款腕表皆附編號證書，價格店洽。圖 / OMEGA提供。

高級鐘表的收藏領域，分秒旋轉、能夠抵消地心引力對機芯影響的「陀飛輪」（Tourbillon）是賣點，也是傳統定義包含萬年曆、三問報時的三大複雜功能（complication）之一。但陀飛輪早在200年前發明，現今的高級鐘表品牌如何凸顯差異？獨立品牌Arnold & Son與歐米茄（OMEGA）則各以鏤空美學、高防磁性能，吸引頂級族群。

獨立品牌Arnold & Son的「36號天文台陀飛輪」採開放式設計，表面上十點和兩點鐘方向的雙發條盒以設計對稱排列，同時表面13個橋板幾乎都以鏤空方式呈現，開放式的表面盤可清楚看見機芯細節，而零件都經手工倒角打磨、拉絲紋與拋光處理，讓明亮與陰影的交疊，賦予視覺更多層次。機芯的一分鐘陀飛輪，將傳統陀飛輪框架搭配頂端橋板，表款並具備COSC天文台認證號碼雕刻，強調有收藏價值、也有品質與精密保證。

OMEGA的全新2020中置陀飛輪腕表則是表廠首款獲「大師天文台認證」的手上鍊中置陀飛輪，2640同軸擒縱大師天文台機芯的橋板與主板皆以18K Sedna金打造，並經手工倒角裝飾；由於獲得了大師天文台認證，意味這款陀飛輪少見地帶有防磁15,000高斯的高抗磁力、別具賣點，同時使用18K Sedna金的太陽紋磨砂表面再經黑色PVD處理，讓表面正中央的陀飛輪裝置，猶如神秘的太空星體，分秒運行、生生不息。

開放式的鏤空表面設計，讓所有機芯零件倒角打磨、一覽無遺。圖 / Arnold & Son提供。
開放式的鏤空表面設計，讓所有機芯零件倒角打磨、一覽無遺。圖 / Arnold & Son提供。
中置陀飛輪是OMEGA獨家特色，這回再將表面經黑色PVD處理，和18K Sedna金的耀眼，拉出鮮明對比。圖 / OMEGA提供。
中置陀飛輪是OMEGA獨家特色，這回再將表面經黑色PVD處理，和18K Sedna金的耀眼，拉出鮮明對比。圖 / OMEGA提供。
具備大師天文台認證的這只OMEGA中置陀飛輪腕表，具防磁15,000高斯，是少見的高抗磁陀飛輪。圖 / OMEGA提供。
具備大師天文台認證的這只OMEGA中置陀飛輪腕表，具防磁15,000高斯，是少見的高抗磁陀飛輪。圖 / OMEGA提供。
Arnold & Son，36號天文台陀飛輪腕表，精鋼，時間顯示、開放式表面、陀飛輪，115萬7,600元。圖 / Arnold & Son提供。
Arnold & Son，36號天文台陀飛輪腕表，精鋼，時間顯示、開放式表面、陀飛輪，115萬7,600元。圖 / Arnold & Son提供。

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