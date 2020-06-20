生活市集App限定！會員發3千元「振興優惠券」，累積消費3筆再送3千元

後疫情時代振興消費動起來，生活市集推出App限定的「生活市集振興優惠券」，即日起全面向生活市集App會員無條件發放3,000元「生活市集振興優惠券」，7月19日前累積3筆消費，即可於8月4日再獲得第二階段的3,000元「生活市集振興優惠券」。

第一階段「生活市集振興優惠券」共有8張，分別為600元面額2張、400元及200元面額各3張，適用於全站折扣商品，使用規則為符合全站折扣商品與達到訂單金額消費門檻，每張折價券限用一次，使用期限至今年7月19日以600元面額使用於最低單筆訂單金額2,000元為例，等於可額外再享商品優惠價之外的7折優惠。

7月19日前完成任3筆不限金額訂單，生活市集將於8月4日再歸戶3,000元「生活市集振興優惠券」至會員的生活市集App，每張折價券限用一次，使用期限至今年9月4日。