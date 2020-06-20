foodpanda推端午禮盒即時外送服務！平均20分鐘送上門

美食外送的服務越來越多元，除了美食、生鮮雜貨之外，就連端午禮盒也能送到家！foodpanda推出端午禮盒即時外送服務，不需要提前預訂，下訂後平均20分鐘就能快速到貨，同時網羅各式南北特色粽子名店；6月25日至6月28日上foodpanda選購可享有指定店家消費滿599元輸入折扣碼現折150元。

foodpanda生鮮雜貨專區自今年2月上線以來，因應節慶攜手各式店家推出時節商品與折扣優惠，因平均20分鐘的即時外送優勢，解決消費者來不及預購、臨時有送禮需求的燃眉之急。