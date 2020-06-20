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foodpanda推端午禮盒即時外送服務！平均20分鐘送上門

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
foodpanda生鮮雜貨專區推出各式鮮粽禮盒及節慶超值優惠。圖／foodpanda提供
foodpanda生鮮雜貨專區推出各式鮮粽禮盒及節慶超值優惠。圖／foodpanda提供

美食外送的服務越來越多元，除了美食、生鮮雜貨之外，就連端午禮盒也能送到家！foodpanda推出端午禮盒即時外送服務，不需要提前預訂，下訂後平均20分鐘就能快速到貨，同時網羅各式南北特色粽子名店；6月25日至6月28日上foodpanda選購可享有指定店家消費滿599元輸入折扣碼現折150元。

foodpanda生鮮雜貨專區自今年2月上線以來，因應節慶攜手各式店家推出時節商品與折扣優惠，因平均20分鐘的即時外送優勢，解決消費者來不及預購、臨時有送禮需求的燃眉之急。

今年端午節foodpanda網羅多家名店的粽子禮盒再次祭出節慶超值優惠，網羅全台新東陽、棉花田、安永鮮食、黑橋牌、金格長崎本舖等連鎖名店，包括新東陽養生薑黃雞肉粽、棉花田黃心干貝栗子粽、安永鮮物與紅豆食府合作推出的鮮粽禮盒、黑橋牌台式三杯雞腿肉粽禮盒、金格長崎本舖承襲正統古法製作的長崎蛋糕等；另外還有來自高雄的古早味李家肉粽、祖傳三代的郭家肉粽、30多年歷史的柴燒古法劉家粽子、阿桐阿寶四神湯的獨門醬汁傳統北部粽等。

foodpanda攜手粽子名店外送各式南北特色口味粽及禮盒，平均20分鐘就能到貨。圖／foodpanda提供
foodpanda攜手粽子名店外送各式南北特色口味粽及禮盒，平均20分鐘就能到貨。圖／foodpanda提供
foodpanda於端午連假期間外送全台各式名粽。圖／foodpanda提供
foodpanda於端午連假期間外送全台各式名粽。圖／foodpanda提供

foodpanda 長崎 粽子

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