聽新聞
test
0:00 / 0:00
foodpanda推端午禮盒即時外送服務！平均20分鐘送上門
美食外送的服務越來越多元，除了美食、生鮮雜貨之外，就連端午禮盒也能送到家！foodpanda推出端午禮盒即時外送服務，不需要提前預訂，下訂後平均20分鐘就能快速到貨，同時網羅各式南北特色粽子名店；6月25日至6月28日上foodpanda選購可享有指定店家消費滿599元輸入折扣碼現折150元。
foodpanda生鮮雜貨專區自今年2月上線以來，因應節慶攜手各式店家推出時節商品與折扣優惠，因平均20分鐘的即時外送優勢，解決消費者來不及預購、臨時有送禮需求的燃眉之急。
今年端午節foodpanda網羅多家名店的粽子禮盒再次祭出節慶超值優惠，網羅全台新東陽、棉花田、安永鮮食、黑橋牌、金格長崎本舖等連鎖名店，包括新東陽養生薑黃雞肉粽、棉花田黃心干貝栗子粽、安永鮮物與紅豆食府合作推出的鮮粽禮盒、黑橋牌台式三杯雞腿肉粽禮盒、金格長崎本舖承襲正統古法製作的長崎蛋糕等；另外還有來自高雄的古早味李家肉粽、祖傳三代的郭家肉粽、30多年歷史的柴燒古法劉家粽子、阿桐阿寶四神湯的獨門醬汁傳統北部粽等。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言