台南新網美景點 白色教堂姐妹作「魔法森林天空步道」
台南市玉井區山林中的白色教堂園區，最近又多一間「魔法森林」景觀餐廳，其中距離地面12公尺高的「天空步道」，270度的視野景觀，成為新的網美景點，吸引許多遊客前來用餐及拍照，目前正值芒果季，更推出多種芒果甜點，最受歡迎的是每日限量超人氣「芒果舒芙蕾」，美景美食一網打盡。
魔法森林年輕又師氣的店長周煒翔說，魔法森林是隱藏在山中的祕境餐廳，最初的構想是提供大家一個踏青的去處，天空步道是很多年輕人及情侶愛拍照的地方，也有提供「愛情鎖」，在服務台販售一個100元，可寫下兩人名字後，鎖在天空步道上，象徵愛情天長地久。
魔法森林座落在玉井愛文山，景觀餐廳四周圍的露台，視野有270度，可以眺望遼闊的壯麗山景，往前望去就是玉井和楠西市區的山景，還有手做的甜點也是一大特色，目前正值芒果產季，芒果冰沙和芒果塔等甜點，都很受歡迎，超人氣甜點是「芒果舒芙蕾」每天限量平日10份，假日20份，最好事先預約。
魔法森林天空步道位在超人氣的白色教堂園區，算是姐妹作，整座園區目前已有隱田山房、三千院、侘寂草堂及魔法森林4間不同特色餐廳，以及歲月靜好及雅敘苑兩個免費泡茶區，有上百個座位，想一處想遠離市區塵囂享受寧靜的新選擇。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言