史上最萌！超熱賣卸妝水聯名「卡娜赫拉」，兔兔陪卸妝

夏天到，許多人都會塗防曬、化妝，每天回到家的清潔第一步，就是要卸妝，巴黎萊雅最熱賣的三合一卸妝潔顏水系列，每8秒在全球就賣出1瓶，今年首度攜手高人氣插畫家卡娜赫拉，與「卡娜赫拉的小動物」推出卸妝潔顏水聯名商品，找來最可愛的P助與粉紅兔兔，一起陪伴大家卸妝。

三合一卸妝潔顏水系列包括保濕型、清爽型、深層極淨等3款，剛好以粉紅、粉藍與深藍三種顏色區分，搭配P助、粉紅兔兔的三連拍，一整個超級萌，還加碼P助使用完卸妝水後的清新神情，三款都能同步收集。

巴黎萊雅的三合一卸妝潔顏水，全系列不含酒精、香精與paraben類防腐劑，加入高山泉水，能卸除臉上彩妝、防曬乳，還能卸去眼妝與唇妝，含有磁力導出卸妝科技，先以親油端溶解彩妝與髒污，再用親水端卸除。保濕型內含玫瑰精萃，加強保濕補水，深層極淨型有最佳油水比例，強化卸妝力，清爽型適合油性肌膚使用。