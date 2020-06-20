陳吉仲拍片銷台灣水果 今與日本職棒賽同步播出

日本職棒昨天開打，農委會表示，今天琦玉西武獅隊、北海道日本火腿鬥士隊開賽前，現場播放農委會主委陳吉仲拍攝的台灣水果宣傳片，透過電視和網路平台同步播出。外野區另設「台灣香蕉HOME RUN」看板，球打中就抽五名日本觀眾，獎品為台灣的鳳梨酥。

農委會表示，台灣水果銷量受新冠肺炎疫情衝擊，今年1到5月外銷受阻，但農委會辦理各項獎勵措施，日本等國外銷成績逆勢成長，日本增加幅度為64.6％、新加坡4.4％、香港54.4％，美國增幅達190.3%。日本市場方面，我國的香蕉、鳳梨、芒果及荔枝都有成長。

這支宣傳片是農委會今年與日本Wismettac公司合作，在今天的西武獅隊開賽日舉辦「Wismettacフーズ あまさを極めた台湾フルーツデー」台灣水果日活動。片中陳吉仲說，他是台灣的農林水產大臣，並展示台灣的香蕉、鳳梨等。

今天比賽現場的外野區設「台灣香蕉HOME RUN」看板，每當打中看板區域，就抽出五名登錄參與活動的觀眾，送出台灣知名品牌鳳梨酥。但只限目前位在日本的觀眾參加。