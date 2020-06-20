端午連假與他們無關　「假期孤兒」婚姻路遙遠

端午連假將至，國內疫情緩解，交通部推出「安心旅遊國旅補助方案」，不少人計畫、期待旅遊。不過對從事警察、交通、服務業等輪休的人而言，超時工作、犧牲假日、責任制加班等成了常態，有婚姻的影響家庭，未婚男女因作息影響婚姻，沒有人要當「曠男怨女」。

目前在一家美容連鎖店的李姓店長，帶7份年紀由22歲到41歲的女員工資料，要求中壢區美滿服務中心主任徐乃義當「現代月老」！她說，這7位女孩認真工作，其他同事休假日，她們搶著上班，休假日還主動報名進修課程，李姓店長擔心22歲的妹妹太認真而忽略婚姻，也會步入年過35上至41歲的「高齡產婦」，希望能將她們「促銷」出去。

一位基層警察的媽媽，認為兒子的收入不怕找不到媳婦，但因為是菜鳥，假日輪班多，加上有人對警察認為有安全考慮，一直無法找到對象；一位假日輪休的宅男，只能用網路認識異性，被女網友幾句甜言蜜語，被騙至少50萬元；年收破百萬的已婚中年科技工程師，工作全力以赴，把「工作」視為人生的第一順位，卻成為「失偶第二春」一族，只好自嘲，一個人的自由，好過兩個人的孤單！但他仍希望再婚。

在桃園開班教授蛋糕製作的汪姿佑，女兒創作的古典造型蛋糕很受歡迎，其中，Q版媽祖造型蛋糕、關聖帝君造型蛋糕等都是全台各知名寺廟信徒搶購的熱門款，尤其媽祖繞境時生意接不完，原本忙於工作，沒時間交朋友。

不過，她的女兒去年參加中壢區美滿服務中心「個別一對一」，很快的找到對象，因此王姿佑馬上找來擔任美睫師、百貨櫃姐、賣場專櫃等女性友人到中壢區美滿服務中心報名未婚聯誼。