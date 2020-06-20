「口感像氣泡白酒般細緻！」台啤特釀 • 向陽IGA登場

台啤特釀推出全新釀製酒款「台啤特釀 • 向陽IGA」，這也是繼第15任總統副總統就職紀念啤酒「台啤特釀 • 淬」後，再推話題新品。

「台啤特釀 • 向陽IGA」是近年在義大利釀酒廠風行的「義式葡萄艾爾啤酒」，選用果香味濃郁的酵母及啤酒花，採用「二重釀造工藝」，先以麥汁進行初段發酵，後加入白葡萄汁進行第二段發酵，且運用0度C低溫冷泡啤酒花技法，如被施了魔法般地創造出介於啤酒與白葡萄酒之間的特色酒款。入口如品嘗香檳般的芬芳優雅果香，風味層次豐富，加上迷人的酒精度9%，讓人沉醉。

此外，葡萄喜愛生長在「向陽」、陽光充足的環境，因此將結實纍纍盈滿果香的葡萄園田野風光、悠閒恣意的氛圍躍上罐身設計，簡潔典雅、純淨質感，讓人彷彿置身於歐洲葡萄莊園。

此酒款即起在7-ELEVEN國際啤酒節全新上市，建議售價79元／500ml。

6/17~8/11國際啤酒節可享3件79折、6件77折。

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