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台灣吉豚屋推79折「振興套餐」 外帶再送「振興券」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「雙饗B套餐」採7、8月限定販售。圖／台灣吉豚屋提供
「雙饗B套餐」採7、8月限定販售。圖／台灣吉豚屋提供

配合政府刺激消費所祭出的三倍券方案，日本最大連鎖豬排店台灣吉豚屋將於6/25~8/31搶先推出第一波解疫振興優惠「夏日振興FUN饗食」，包括限定優惠200元/500元套餐組(5間門市限定)、外帶好康滿額送等。

搶搭政府7/15正式上路的三倍券，台灣吉豚屋特別針對三倍券200元與500元面額，分別推出200元與500元限定振興套餐優惠(和億北車店/家樂福重新店/中華店/館前店/信義2店限定)，共5組人氣精選餐點，無須額外加價，可全額抵用。包括經典人氣必吃款吉豚豬排丼(梅)+豬肉味噌湯(小)、里肌豬排定食，只要振興價200元即可同步享受來自日本的美味。

此外，200元與500元限定振興套餐同樣適用7、8月限定新品「醬燒洋蔥牛五花雞排定食」、「燒醬洋蔥牛五花雞排丼」，主打「雙主餐雙拼大份量」。針對外食族也有「滿額再送券」優惠，凡外帶消費滿額199元，即贈吉豚屋振興金20元1張 (可累計)，20元振興券使用期限至8/31，內用外帶皆可使用。

「雙饗A套餐」有腰內豬排丼、豬排咖哩、豬肉味噌湯、胡蔴四季豆、高麗菜絲等。圖／台灣吉豚屋提供
「雙饗A套餐」有腰內豬排丼、豬排咖哩、豬肉味噌湯、胡蔴四季豆、高麗菜絲等。圖／台灣吉豚屋提供
醬洋蔥牛五花雞排定食，原價241元、振興價200元。圖／台灣吉豚屋提供
醬洋蔥牛五花雞排定食，原價241元、振興價200元。圖／台灣吉豚屋提供

日本 雞排

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