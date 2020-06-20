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想買表？先刷臉！RADO Feel It數位體驗大玩臉部辨識

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
RADO近期全新上線的「Feel It！盡情感受」互動體驗網站，透過臉部辨識系統，刷臉兼賞表。圖 / RADO提供。
RADO近期全新上線的「Feel It！盡情感受」互動體驗網站，透過臉部辨識系統，刷臉兼賞表。圖 / RADO提供。

疫情時代，保持社交距離、有限度活動成為無可避免趨勢。從VIP的線上視訊小型鑑賞會、線上視訊品牌好友見面會，精品鐘表品牌各自努力，透過科技輔助，借助數位技術運用拉近消費者距離，大展創意。

RADO近期全新上線的「Feel It！盡情感受」互動體驗活動，從螢幕觀看影片同時，網站將透過臉部辨識系統，完成性格側寫與表款推薦，進而邀請消費者探索適合自己的表款，同時雷達也在網站中註明：影片中紀錄觀賞時的臉部反應僅用於分析、推薦表款，將不會儲存特徵或生物資料、以保護個人隱私。

在約一分多鐘的影片裡，將包含與家人、伴侶、好友重聚的歡樂時光，又或是盡情探索自然、山岳、高空的華麗場景；而一旦欣賞完這段影片，並填寫完基礎資料，網站將描述你的人格特質，並推薦三款合適的腕表；一旦點入表款連結，便能進一步得到更多推薦的表款資訊與描述。想賞表？先來刷臉吧！

新款的HyperChrome皓星系列電漿高科技陶瓷自動腕表，以帶有金屬成色的電漿陶瓷搭配湖水綠表面，風格別具，80,400元。圖 / RADO提供。
新款的HyperChrome皓星系列電漿高科技陶瓷自動腕表，以帶有金屬成色的電漿陶瓷搭配湖水綠表面，風格別具，80,400元。圖 / RADO提供。
影片結束、留下基礎資料後，網站將分析觀賞影片時的表情，進一步分析個性、並送上適合的個人化推薦腕表。圖 / 翻攝自RADO網站。
影片結束、留下基礎資料後，網站將分析觀賞影片時的表情，進一步分析個性、並送上適合的個人化推薦腕表。圖 / 翻攝自RADO網站。
透明的後底蓋，將能欣賞HyperChrome皓星系列電漿高科技陶瓷腕表的機芯內部運作。圖 / RADO提供。
透明的後底蓋，將能欣賞HyperChrome皓星系列電漿高科技陶瓷腕表的機芯內部運作。圖 / RADO提供。

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