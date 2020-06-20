想買表？先刷臉！RADO Feel It數位體驗大玩臉部辨識

疫情時代，保持社交距離、有限度活動成為無可避免趨勢。從VIP的線上視訊小型鑑賞會、線上視訊品牌好友見面會，精品鐘表品牌各自努力，透過科技輔助，借助數位技術運用拉近消費者距離，大展創意。

RADO近期全新上線的「Feel It！盡情感受」互動體驗活動，從螢幕觀看影片同時，網站將透過臉部辨識系統，完成性格側寫與表款推薦，進而邀請消費者探索適合自己的表款，同時雷達也在網站中註明：影片中紀錄觀賞時的臉部反應僅用於分析、推薦表款，將不會儲存特徵或生物資料、以保護個人隱私。