布列松半世紀老照片抵台 揭國共內戰沒被看見的秘密
國共內戰失利後，人們印象中的「1949大撤退」，應當是擁擠混亂、嘈雜不安的。但透過法國攝影大師布列松的鏡頭下，我們卻看見安靜詩意、充滿反諷的荒謬畫面。等候上機飛到台灣的國民黨官員神色平靜，手上握著一支網球拍；開往香港的最後一班船，男男女女慵懶地躺在甲板做陽光浴。然而，在平靜的表象之下，布列松捕捉到他們的眼神—茫然、困惑與惆悵，用另一種方式向觀者傳達這個動盪而荒謬的時代。
「布列松在中國1948-1949/1958」攝影展，今(20日)起在台北市立美術館（北美館）展出。展出布列松1948年至1949年及1958年兩次在中國大陸拍攝的紀實攝影，是該批照片離開中國半世紀後，首次在華人地區展出。
策展人蘇盈龍指出，本次展出均為布列松生前親自沖洗之照片原件，相較於在巴黎布列松基金會的首次展出，本新增約40件展品，並首度展出電報、印樣、原版雜誌等檔案文件，在數量及規模上均更完整。
布列松（Henri Cartier Bresson）1908年生於法國，其攝影風格受到早年的繪畫訓練、以及成長歷程中超現實主義風格興起的影響，特別注重人物神情與整體構圖，形塑強烈的個人風格。1947年他與好友創立紀實攝影的指標—馬格蘭攝影通訊社。
1948年，布列松受美國「生活(Life)」雜誌委託，進入中國拍攝記錄政權即將易主的關鍵時刻。12月3日布列松初抵已遭人民解放軍包圍的北平，隨著情勢險峻而在12月15日離開、轉往上海。他原本只預計在北京待兩周，卻因戰爭情勢的難以逆料被迫待了十個月。這段意外的漫長旅程對布列松是一場意外的即興演出，卻成為布列松攝影生涯中重要的里程碑。
在北平僅10多天的有限時間裡，布列松共拍攝了超過900張的照片，他穿行過霧中的紫禁城、目睹國民黨軍隊的招募、遇見前朝太監、用練拳平撫戰爭中浮動人心的市民.....這一系列照片隨後在「生活」雜誌1949年首刊號以「北平的最後一眼」為名刊登專題，為布列松獲得超乎預期的國際聲譽。
布列松隨後輾轉行經上海、杭州、南京、香港，在九個月之內見證了上海金圓券風暴、國共兩黨南京協商破裂、國民政府自南京撤退、解放軍進駐南京等歷史事件，用他平靜卻充滿張力的鏡頭紀錄時代的巨變。
1948年12月16日，布列松來到上海，意外親身體驗了改變國共內戰民心所向的重要歷史事件—上海金圓券風暴。布列松被外灘擠兌的人潮賭在在某棟建築物中，親身感受人群的惶懼不安。他在混亂、稍縱即逝的瞬間按下快門，以膠捲的最後一張底片捕捉到一個混亂的擁擠時刻。這張照片甚至在拍下的當下布列松都沒察覺、在筆記中沒有隻字片語描述此一場景，卻成為奠定布列松攝影地位最重要的代表作。
照片中，推擠的人群身體完美交錯，臉孔與眼神構成多樣表情，或擔憂或冷靜、或微笑或冷漠，讓觀者無法了解真實的情境，卻隱隱感受到一種種介於恐懼和瘋狂之間的情緒。這張照片隨後在美、英、法等多家媒體刊出，缺乏情境的描述造成各國媒體自行腦補標題。支持國民黨的「生活」將之形容為「紅色進擊讓上海恐慌」，英國的「畫刊」則命名為「絕望之城」。不管標題如何，這張傳遞焦慮、混亂、激烈生存競爭的照片，成為時代的重要隱喻。
本展策展人、法國攝影史研究權威米榭勒．費佐（Michel Frizot）指出，布列松反對美國雜誌將攝影報導視為「影像故事」。他不用照片講故事，更重視的是照片中人物的眼神—透過他們凝視的方向，引導觀眾觀看的方向，並形塑時代的氛圍。
布列松曾說:「拍照不是為了證明自己(攝影者)的觀點」，因為「照片自己會說話」。半世紀以來，對於國共內戰、一九四九前後的時代面貌、歷史真相，不同政治立場的人有不同解讀、各有各的故事版本，讓歷史模糊難辨。或許唯有透過布列松「讓照片自己說話」的攝影鏡頭，我們才有那麼一點點的可能，從中找到被掩蓋的真相。
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