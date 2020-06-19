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BAUME回歸母品牌Bamue et Mercier 鎖定小資倡環保主義

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
由於將生產地移回瑞士吉拉山區，今後BAUME的表面也將出Swiss Made的字樣，強調瑞士生產品質。圖 / BAUME提供。
由於將生產地移回瑞士吉拉山區，今後BAUME的表面也將出Swiss Made的字樣，強調瑞士生產品質。圖 / BAUME提供。

2018年時，擁有伯爵（PIAGET）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）、朗格（A.Lange & Sohne）的歷峰集團（Richemont）曾在名士（Bamue et Mercier）旗下推出一項入門類別的子品牌「Baume」，強調環保、客製化與永續經營，回收未使用的零件再使用，日前BAUME宣佈今後將回歸母品牌名士（BAUME & MERCIER），展開其發展的第二階段。

由於訴求年輕、客製、差異化，原本BAUME的表款皆於日內瓦設計、研發，但在荷蘭組裝、降低成本。同時訴求視覺上的差異化，錶款設計更為簡潔、現代化，並將所有表款皆設定在12點鐘方向。經過兩年後，BAUME將回歸母品牌Baume & Mercier，並將生產地移回瑞士吉拉吉區的Les Brenets製表工坊製造，也令日後BAUME的表面上加入原本沒有的Swiss Made字樣。

延續先前BAUME與ZAG滑雪運動品牌，以及HRS滑板運動品牌的合作，2020年新款的BAUME腕表將透過與「無廢物海洋（Waste Free Oceans）」的合作，收集海洋中的塑料廢物回收再利用，成為腕表生產時的新物料可能。名士全球總裁David Chaumet同時也表示：「品牌於一整年中發起的舉措將以均衡結合傳統與現代、優雅與獨創為指導方針，同時也將致力提高人們的環保意識」。

透過與海洋廢棄物回收環保組織合作，Baume將海洋廢棄物化為腕表生產物料再利用，為精品產業提倡環保意識。圖 / BAUME提供。
透過與海洋廢棄物回收環保組織合作，Baume將海洋廢棄物化為腕表生產物料再利用，為精品產業提倡環保意識。圖 / BAUME提供。
推出兩年後，鎖定小資、環保意識的BAUME，將回歸母品牌Baume et Mercier。圖 / BAUME提供。
推出兩年後，鎖定小資、環保意識的BAUME，將回歸母品牌Baume et Mercier。圖 / BAUME提供。

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