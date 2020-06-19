BAUME回歸母品牌Bamue et Mercier 鎖定小資倡環保主義

2018年時，擁有伯爵（PIAGET）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）、朗格（A.Lange & Sohne）的歷峰集團（Richemont）曾在名士（Bamue et Mercier）旗下推出一項入門類別的子品牌「Baume」，強調環保、客製化與永續經營，回收未使用的零件再使用，日前BAUME宣佈今後將回歸母品牌名士（BAUME & MERCIER），展開其發展的第二階段。

由於訴求年輕、客製、差異化，原本BAUME的表款皆於日內瓦設計、研發，但在荷蘭組裝、降低成本。同時訴求視覺上的差異化，錶款設計更為簡潔、現代化，並將所有表款皆設定在12點鐘方向。經過兩年後，BAUME將回歸母品牌Baume & Mercier，並將生產地移回瑞士吉拉吉區的Les Brenets製表工坊製造，也令日後BAUME的表面上加入原本沒有的Swiss Made字樣。