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旅英設計師黃薇「JWH House」開幕 伴隨英倫咖啡香

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
「JWH House」包括咖啡空間。記者楊詩涵／攝影
「JWH House」包括咖啡空間。記者楊詩涵／攝影

旅英台灣設計師黃薇在舒適宜人的民生社區選址，開設品牌Jamie Wei Huang的首加旗艦店「JWH House」，以咖啡、服裝和工作室結合的方式，定義設計師黃薇心中的創作空間。

曾因設計台中國家歌劇院制服而引起高度關注的黃薇在訪談中提到，她對於設計師Vivienne Westwood主張的「Buy Less and Choose Well」深有同感，因此她也希望「JWH House」成為一間可說服人買得更少但更精選的服裝店，店內陳列了她歷年來的設計精選，以及最新的2020秋冬系列。對於這家店的構想，黃薇表示這是品牌在台灣的第一步，「剛起步的時候停留在歐洲是為了那裡的養分，因此一直沒有機會回到台灣看看這裡的環境。大概7、8年前就有雛型的想法，現在要去克服各項困難，主要是想做一個自己覺得開心、輕鬆、有趣的環境；對我來說品牌是一個態度，但它不會只侷限在服裝上面，比較像是把我自己喜歡的分享給大家，店內咖啡用的是英國進口的咖啡豆、也有朋友自創的精油。」

在2020秋冬黃薇也重新思索設計師身分，這個具有藝術家特質、也介入商業模式考量、同時被賦予才華的光環角色，其實常常有著體制外的氛圍，因此以「未完」作為命題，講述設計師面對環境的嚴峻，以及游離在體制內外的價值。目前店內咖啡空間的豆子來自東倫敦Borough Market的Monmouth Coffe重烘焙有機咖啡，服裝則包括創立品牌至今超過15季的秀服與單品，6月28日前有試營運的8.5折優惠。

「JWH House」的服裝包括最新的2020秋冬系列。記者楊詩涵／攝影
「JWH House」的服裝包括最新的2020秋冬系列。記者楊詩涵／攝影
設計師黃薇在台北市新中街成立首個品牌實體店鋪「JWH House」。記者楊詩涵／攝影
設計師黃薇在台北市新中街成立首個品牌實體店鋪「JWH House」。記者楊詩涵／攝影
「JWH House」陳列了品牌迄今超過15個季度的服裝、配件。記者楊詩涵／攝影
「JWH House」陳列了品牌迄今超過15個季度的服裝、配件。記者楊詩涵／攝影
黃薇同名品牌Jamie Wei Huang的首座旗艦店「JWH House」。記者楊詩涵／攝影
黃薇同名品牌Jamie Wei Huang的首座旗艦店「JWH House」。記者楊詩涵／攝影
「JWH House」的陳列以極簡工業風為取向。記者楊詩涵／攝影
「JWH House」的陳列以極簡工業風為取向。記者楊詩涵／攝影
旅英設計師黃薇在台北民生社區的新中街開設了品牌Jamie Wei Huang首家實體店鋪「JWH House」。記者楊詩涵／攝影
旅英設計師黃薇在台北民生社區的新中街開設了品牌Jamie Wei Huang首家實體店鋪「JWH House」。記者楊詩涵／攝影

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