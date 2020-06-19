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旅英設計師黃薇「JWH House」開幕 伴隨英倫咖啡香
旅英台灣設計師黃薇在舒適宜人的民生社區選址，開設品牌Jamie Wei Huang的首加旗艦店「JWH House」，以咖啡、服裝和工作室結合的方式，定義設計師黃薇心中的創作空間。
曾因設計台中國家歌劇院制服而引起高度關注的黃薇在訪談中提到，她對於設計師Vivienne Westwood主張的「Buy Less and Choose Well」深有同感，因此她也希望「JWH House」成為一間可說服人買得更少但更精選的服裝店，店內陳列了她歷年來的設計精選，以及最新的2020秋冬系列。對於這家店的構想，黃薇表示這是品牌在台灣的第一步，「剛起步的時候停留在歐洲是為了那裡的養分，因此一直沒有機會回到台灣看看這裡的環境。大概7、8年前就有雛型的想法，現在要去克服各項困難，主要是想做一個自己覺得開心、輕鬆、有趣的環境；對我來說品牌是一個態度，但它不會只侷限在服裝上面，比較像是把我自己喜歡的分享給大家，店內咖啡用的是英國進口的咖啡豆、也有朋友自創的精油。」
在2020秋冬黃薇也重新思索設計師身分，這個具有藝術家特質、也介入商業模式考量、同時被賦予才華的光環角色，其實常常有著體制外的氛圍，因此以「未完」作為命題，講述設計師面對環境的嚴峻，以及游離在體制內外的價值。目前店內咖啡空間的豆子來自東倫敦Borough Market的Monmouth Coffe重烘焙有機咖啡，服裝則包括創立品牌至今超過15季的秀服與單品，6月28日前有試營運的8.5折優惠。
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