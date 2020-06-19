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夏日療癒配方 萌貓刨冰＋貓系美食6月限定萌翻南西商圈

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
「喵喵星球」手拿刨冰內含QQ晶球、奶酪，淋上由台灣水果製成的四色糖漿，再加上貓掌果凍。圖／誠品提供
「喵喵星球」手拿刨冰內含QQ晶球、奶酪，淋上由台灣水果製成的四色糖漿，再加上貓掌果凍。圖／誠品提供

夏日熱浪襲來，連日36度以上高溫讓人大呼受不了，各式消暑又療癒的設計商品與冰品成為夏天最受歡迎的清涼解方。

即將迎來端午連假，想好要去哪蹓躂了嗎？誠品生活文創平台expo「夏日療癒插畫季」攜手逾30位台日插畫家，推出「貓咪與海」主題展，即日起至6月30日於誠品生活南西登場。期間限定推出造型可愛又療癒的「獨家限定喵系美食」。7月至9月將於統一時代、京站及高雄漢神輪番登場。

「喵星人」主題冰品有「喵喵星球」手拿刨冰內含QQ晶球、奶酪，淋上由台灣水果製成的四色糖漿，再加上貓掌果凍，可愛到讓人捨不得吃。「靜岡抹茶喵喵」手拿刨冰，適合日式抺茶控。另有「喵喵野餐盒」、「貓肉球手工奶酪」，萌貓造型飯糰搭配健康食蔬，飯後再來「吸」一口貓掌甜點。

貓肉球手工奶酪。圖／誠品提供
貓肉球手工奶酪。圖／誠品提供

city’super看準高溫帶來的消暑需求，還有即將迎來端午連假驅動消費力，今年特別引進數十款異國冰品。city’super主打超市獨家「井村屋Skippy花生醬冰淇淋」100ml售價69元，濃濃花生冰淇淋裡，帶有鹹味的Skippy顆粒花生醬，香氣四溢；山田村一三文治冰淇淋(鮮草莓果粒、醇芋頭、鮮芒果)原價65元，特價59元。搭配百貨年中慶，消費滿688元享9折，滿1,500元送100元抵用券。

city’super引進數十款異國冰品。圖／city’super提供
city’super引進數十款異國冰品。圖／city’super提供

city’super從銷售數據觀察，冰品最近翻倍成長，而台灣飲品市場掀起的黑糖風潮，也延燒至冰品。包括強調融合沖繩黑糖、斯里蘭卡錫蘭紅茶香氣，吃得到珍珠Q彈口感的「杜老爺超級冰淇淋-黑糖珍奶口味」、「井村屋黑蜜麻糬冰淇淋」，擁有Ｑ彈的白玉麻糬、美味的黃豆冰淇淋，再結合黑蜜醬與井村屋紅豆泥，撒上黃豆粉，帶來夏日和風感冰品。

喵星人餐盒。圖／誠品提供
喵星人餐盒。圖／誠品提供
貓肉球手工奶酪。圖／誠品提供
貓肉球手工奶酪。圖／誠品提供
誠品生活文創平台expo推出「貓咪與海」主題展，即日起至6月30日於誠品生活南西登場。圖／誠品提供
誠品生活文創平台expo推出「貓咪與海」主題展，即日起至6月30日於誠品生活南西登場。圖／誠品提供
誠品生活expo夏日療癒插畫季，期間限定推出「萌貓刨冰」。圖／誠品提供
誠品生活expo夏日療癒插畫季，期間限定推出「萌貓刨冰」。圖／誠品提供
井村屋Skippy花生醬冰淇淋，69元。圖／city’super提供
井村屋Skippy花生醬冰淇淋，69元。圖／city’super提供

冰品 冰淇淋

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