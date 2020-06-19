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王品集團「送現金」 旗下20品牌「滿千送千」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
凡來王品牛排消費套餐，憑優惠券每客款待「香煎鮑魚干貝」乙份（價值528元）。圖／王品集團提供
凡來王品牛排消費套餐，憑優惠券每客款待「香煎鮑魚干貝」乙份（價值528元）。圖／王品集團提供

即將迎接端午4天連假到來，這也是疫情解封後的第一個長假。王品集團推出期間限定「滿千送千」活動，7/14前，至集團旗下20品牌任一門店（不含SOGO及環球百貨）用餐，單筆每滿1,000元就送2張面額各500元的「王品現金兌換券」，每滿2,000元送4張，依此類推。

「王品現金兌換券」將會自動存入「王品瘋美食APP」會員帳號中；「王品現金兌換券」自7/15起可正式使用，7/15~9/30到王品集團全台任一品牌門店，再度消費每滿1,500元並出示乙張兌換券，當場送500元現金，消費每滿3,000元並出示兩張兌換券，就送1,000元現金，依此類推。

王品集團也公布「快速搶券小撇步」，例如到王品點2客經典王品牛小排套餐1390元（另加10%服務費），立馬獲4張兌換券；8/31前凡來店消費套餐，憑優惠券每客款待「香煎鮑魚干貝」乙份（價值528元）。此外，藝奇6/22新菜上市，多道鮪魚料理如炙燒鮪魚翡翠玉子、蔥花鮪魚箱壽司等，來店點3客新日本料理套餐（單客698元+10%服務費），4張兌換券迅速入手。7/17前加入「王品瘋美食」會員，到陶板屋點5客和風創作料理套餐（單客568元+10%服務費），獨享單筆滿3,000元現折360元，還可獲4張兌換券。

此外，人氣品牌、和牛火鍋吃到飽的「和牛涮」，也在7/14前推出專屬夜貓族優惠，周一至四每晚9點後入場，持FB活動貼文截圖用餐消費，即享套餐升等優惠，極上和牛套餐（價值638元）免費升等為頂級和牛套餐（價值718元），三人同行再獲4張「王品現金兌換券」。

活動期間搭配「王品瘋美食APP」，以現金、信用卡、瘋Pay、支付工具結帳，除享瘋點數3%回饋外，使用瘋Pay綁定指定信用卡於指定日完成消費，還可再加碼回饋2~4%，最高可回饋7%。

藝奇新菜上市，趁鮪魚季推出多道鮪魚料理，圖為「炙燒鮪魚盛合」。圖／王品集團提供
藝奇新菜上市，趁鮪魚季推出多道鮪魚料理，圖為「炙燒鮪魚盛合」。圖／王品集團提供
到王品點2客經典王品牛小排套餐，立馬獲4張兌換券。圖／王品集團提供
到王品點2客經典王品牛小排套餐，立馬獲4張兌換券。圖／王品集團提供

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