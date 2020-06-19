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搶攻夏季太陽眼鏡市場！溥儀、永三接力引進新銳品牌
以手工奢華眼鏡聞名的Frency & Mercury，其創辦人兼設計師Eque.M在站穩市場腳步後，再度與溥儀眼鏡集團攜手，打造全新概念品牌TRESBIND。而在2017年才成立的新銳韓國設計眼鏡品牌ACCRUE也在這季，由永三集團正式引進台灣，搶攻夏季太陽眼鏡市場。
設計師Eque.M和溥儀眼鏡集團的主事者原本就是好友，因此為了一圓其自有品牌的夢想，因此在Frency & Mercury之外，又催生出全新的TRESBIND。品牌含義是包括設計、品質和功能；而BIND則意為這三個概念的結合，從設計到製作均來自日本，且鏡架皆以鈦金屬製作而成。首個系列，以流行與多彩為主題，因此從形象照就能看到復古與明度高的色彩運用。最推薦的就是P.O.P 、GWHR等大框型，更能彰顯配戴者清晰的臉部輪廓；而且GWHR是專為國字臉及下顎較寬的消費者呈現的作品，能從視覺上修飾臉型，塑造立體的視覺效果。
而永三集團在這季引進的韓國設計師眼鏡品牌ACCRUE，以「City」為主題，將每一段的城市之旅所賦予的多元思維，與當地異國人文的滋養轉換為鏡款設計的靈感。像是索菲亞系列，就以保加利亞首都來命名，這款鏡款便是沿襲城市意象，將玫瑰色、冷酷及精緻景象的特色設計而成。以純鈦材質打造出雙層設計，外層展現雙色質感，內圈刻有精緻紋路，呼應了索菲亞盛產玫瑰，以及四周環山擁有豐富自然景觀。
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