搶攻夏季太陽眼鏡市場！溥儀、永三接力引進新銳品牌

以手工奢華眼鏡聞名的Frency & Mercury，其創辦人兼設計師Eque.M在站穩市場腳步後，再度與溥儀眼鏡集團攜手，打造全新概念品牌TRESBIND。而在2017年才成立的新銳韓國設計眼鏡品牌ACCRUE也在這季，由永三集團正式引進台灣，搶攻夏季太陽眼鏡市場。

設計師Eque.M和溥儀眼鏡集團的主事者原本就是好友，因此為了一圓其自有品牌的夢想，因此在Frency & Mercury之外，又催生出全新的TRESBIND。品牌含義是包括設計、品質和功能；而BIND則意為這三個概念的結合，從設計到製作均來自日本，且鏡架皆以鈦金屬製作而成。首個系列，以流行與多彩為主題，因此從形象照就能看到復古與明度高的色彩運用。最推薦的就是P.O.P 、GWHR等大框型，更能彰顯配戴者清晰的臉部輪廓；而且GWHR是專為國字臉及下顎較寬的消費者呈現的作品，能從視覺上修飾臉型，塑造立體的視覺效果。