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孔劉「鬼怪」家具台灣買得到 讓孔太太實現偶像劇場景

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
孔劉代言的韓國家居品牌iloom怡倫家居。圖／iloom怡倫家居提供
孔劉代言的韓國家居品牌iloom怡倫家居。圖／iloom怡倫家居提供

孔劉主演的叫好又叫座的韓劇「孤單又燦爛的神－鬼怪」最近在Netflix回歸上架，讓影迷又重新刷一波。而劇中使用的家具來自韓國iloom怡倫家居，品牌代言人正是孔劉，iloom怡倫家居慶祝登台滿2周年，即日起於官網滿額送千元好禮，在劇中出現的家具也都買得到，讓孔太太們佈置出偶像劇氛圍也不成問題。

金高銀飾演的鬼怪新娘，劇中臥室以蜜橙色的詮釋人物個性，由iloom怡倫家居包辦整間臥室的佈置，從床組、沙發到書桌椅，襯托出少女房間的氛圍。iloom怡倫家居旗下鬼怪系列新商品以全新色彩呈現，包括德華實習時的「Delta-Dual多功能收納沙發桌」、恩倬房間裡的「Glen收納層櫃」、金信送給恩倬畢業禮物時坐在房間的亮橘色「Stone單人沙發」，每件從韓國原裝進口，台灣也可買得到。

iloom怡倫家居指出，鬼怪劇中出現的亮橘色「單人沙發Stone」出自義大利著名設計師Claudio Bellini，沙發椅及腳凳以圓弧線條呈現溫潤質感，亮橘色點亮沉穩簡約的空間，設計師考慮到人體工學機能性，精準算出最舒適的椅墊斜度，配合寬闊的下圓設計，提供平穩的乘坐感。

女主角使用的「Glen書架」延續北歐風的簡約設計，以金屬烤漆搭配沉穩的木質組合而成的層架，中間略高的隔層附有兩個活動書擋，而上方自由搭配的開放式層架，可創造出個人風格書牆，富收納機能性的美型設計。

iloom怡倫家居慶祝登台2周年，推出台灣限定優惠，即日起於官網購買金額滿8,888元送千元好禮，另外同步推出熱銷品優惠價。

Glen 4層層架，8,700元起。圖／iloom怡倫家居提供
Glen 4層層架，8,700元起。圖／iloom怡倫家居提供
Delta-Dual沙發桌，12,690元起。圖／iloom怡倫家居提供
Delta-Dual沙發桌，12,690元起。圖／iloom怡倫家居提供
iloom怡倫家居的單人沙發結合2020年度居家代表色「寧靜黎明」，使用帶有寧靜感的灰綠色調。圖／iloom怡倫家居提供
iloom怡倫家居的單人沙發結合2020年度居家代表色「寧靜黎明」，使用帶有寧靜感的灰綠色調。圖／iloom怡倫家居提供
Stone單人座沙發，14,880元。圖／iloom怡倫家居提供
Stone單人座沙發，14,880元。圖／iloom怡倫家居提供

韓國 義大利

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