夏天臉上猛冒痘！6招還妳完美雞蛋肌 千萬不要用手摳

愛美是人們的天性，每個人都希望自己有一張乾淨清爽的臉蛋。但一到夏天，許多然臉上都有痘痘的出現，就像是鍋老鼠屎，常常破壞了這點美感。到底為何會長出痘痘呢？

痘痘，亦屬於過敏現象，正常情況下，也可能為毛孔阻塞而導致，在飲食上、作息，到底對於痘痘，有什麼樣的禁忌呢？該如何應對這臉上的惡魔。

一、臉部清潔

每天都需要做的就是洗臉、洗澡，對於痘痘來說，清潔是讓皮膚完美最重要的一個步驟，有效的清潔，可以防止毛孔被髒污阻塞，當然對於痘痘來說，就沒有良好的生長環境。

二、對症下藥

痘痘在臉上有非常多的類型，當然治療方面，也有不同的方式。一般型的痘痘，建議只要正常把臉洗乾淨就好。膿包型的痘痘，可以使用粉刺針、擠痘棒，先清潔用具後再使用，刺破清乾淨後，立即塗抹消炎的藥膏。

三、規律的運動

痘痘出現在臉上，代表除了毛孔阻塞之外，還有許多條件會出現。所以適當的運動，讓身體的新陳代謝正常了，多喝開水，將體內的毒素慢慢的代謝掉，也是皮膚保養很重要的一環。

四、飲食習慣

臉上的惡魔痘痘，跟日常飲食密不可分。對於常吃炸物、辛辣、油膩，都會增加長痘痘的機會，建議大家，忌口食物可以吃，但必須跟水果蔬菜平衡，攝取更多的維他命C，這樣痘痘才不容易因為自己的貪口，而找上門。

五、用手擠痘痘是大忌

手上有許多的細菌，是因為我們人每天要接觸的東西非常多，如電腦鍵盤、樓梯扶手、甚至翻找包包，都有可能會讓手上的細菌附著。建議不要沒事去碰觸臉部肌膚、托腮、摳痘痘這種壞習慣，可能臉上本身有痘痘的人，會導致更嚴重的情況。

六、生活作息