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夏天臉上猛冒痘！6招還妳完美雞蛋肌 千萬不要用手摳
愛美是人們的天性，每個人都希望自己有一張乾淨清爽的臉蛋。但一到夏天，許多然臉上都有痘痘的出現，就像是鍋老鼠屎，常常破壞了這點美感。到底為何會長出痘痘呢？
痘痘，亦屬於過敏現象，正常情況下，也可能為毛孔阻塞而導致，在飲食上、作息，到底對於痘痘，有什麼樣的禁忌呢？該如何應對這臉上的惡魔。
一、臉部清潔
每天都需要做的就是洗臉、洗澡，對於痘痘來說，清潔是讓皮膚完美最重要的一個步驟，有效的清潔，可以防止毛孔被髒污阻塞，當然對於痘痘來說，就沒有良好的生長環境。
二、對症下藥
痘痘在臉上有非常多的類型，當然治療方面，也有不同的方式。一般型的痘痘，建議只要正常把臉洗乾淨就好。膿包型的痘痘，可以使用粉刺針、擠痘棒，先清潔用具後再使用，刺破清乾淨後，立即塗抹消炎的藥膏。
三、規律的運動
痘痘出現在臉上，代表除了毛孔阻塞之外，還有許多條件會出現。所以適當的運動，讓身體的新陳代謝正常了，多喝開水，將體內的毒素慢慢的代謝掉，也是皮膚保養很重要的一環。
四、飲食習慣
臉上的惡魔痘痘，跟日常飲食密不可分。對於常吃炸物、辛辣、油膩，都會增加長痘痘的機會，建議大家，忌口食物可以吃，但必須跟水果蔬菜平衡，攝取更多的維他命C，這樣痘痘才不容易因為自己的貪口，而找上門。
五、用手擠痘痘是大忌
手上有許多的細菌，是因為我們人每天要接觸的東西非常多，如電腦鍵盤、樓梯扶手、甚至翻找包包，都有可能會讓手上的細菌附著。建議不要沒事去碰觸臉部肌膚、托腮、摳痘痘這種壞習慣，可能臉上本身有痘痘的人，會導致更嚴重的情況。
六、生活作息
我們都知道，規律的作息，可以養好肌膚、調好身體。肌膚在修護的時間，多在我們的睡眠時間時，如果睡眠不充足，自然肌膚也不會好到哪去，同時免疫力也會下降、內分泌失調等因素，所以好好的睡一覺，對身體、皮膚都有好處。
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