快訊

【無罪亡命徒1】刑事補償修法 冤案逃亡不再只獲一句「無罪」

現貨不必等！華航eMall第二波SWITCH加價購22日上線

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
華航eMall第二波SWITCH加價購，好康現貨不必等。圖／中華航空提供
華航eMall第二波SWITCH加價購，好康現貨不必等。圖／中華航空提供

華航空說，華航eMall樂遊館本周開幕即獲熱烈迴響，部分熱銷任天堂商品銷售一空，現再推第二波商品加價購SWITCH活動，將於6月22日上午11時火熱上線。

華航說，該活動延續上波熱銷商品，再祭滿額加價購健身環、SWITCH動森特仕版主機及電力加強版藍紅主機同捆組等，活動當天在華航eMall購物滿3000元／5000元以上（哩程折抵後）商品，即可進行指定商品之訂購，並自6月30日起陸續出貨。

華航說，華航eMall正式成為任天堂官方經銷通路，日後將持續上架多款任天堂商品提供消費者選購。

此外華航說，樂遊館推出機上果豆+航空特調飲品組合，還有高雄空廚燒賣、德國豬腳、牛肉麵三套組+華航隨行杯3入組，以及韓國Xperology特惠組等，樂遊兼享食，快活又健身。

華航說，SkyBoutique精品館現正推出精品85折起，精品館單館單筆刷卡金額滿新台幣6888元即獲滿額禮等優惠活動至6月底止。更多訊息請詳見華航eMall最新訊息專區。

華航 健身 韓國

延伸閱讀

好康現貨不必等 華航eMall第二波SWITCH加價購

華航6月22日起 全面推廣使用網路自助報到

華航：6月22日起暫停國內機場自助報到機 鼓勵網路報到

搶買任天堂Switch、《動物森友會》動作快！網購618整點限量開賣時間快設鬧鐘

相關新聞

家樂福線上購物 6月20日開賣Switch動物之森式樣主機套裝組

量販業者再度開賣超級搶手的「Switch動物之森式樣主機套裝組」！家樂福將於6月20日凌晨1點，在家樂福線上購物再度開賣...

孔劉「鬼怪」家具台灣買得到 讓孔太太實現偶像劇場景

孔劉主演的叫好又叫座的韓劇「孤單又燦爛的神－鬼怪」最近在Netflix回歸上架，讓影迷又重新刷一波。而劇中使用的家具來自...

夏天臉上猛冒痘！6招還妳完美雞蛋肌 千萬不要用手摳

愛美是人們的天性，每個人都希望自己有一張乾淨清爽的臉蛋。但一到夏天，許多然臉上都有痘痘的出現，就像是鍋老鼠屎，常常破壞了...

再錯過就是你的問題了！GU聯名SOPH.系列確定補貨

昨天你也買到了嗎？平價時尚品牌GU和高端潮牌SOPH.聯名系列，昨天正式開賣，由於最低150元就能入手，因此讓潮流迷們都...

「LG ThinQ HOME智慧家庭體驗展」巡迴開跑 首站台北華山登場

AIoT智慧物聯網與5G時代來臨，智慧家庭的美好生活觸手可及，LG領先業界的LG ThinQ智慧家庭連網技術，可運用行動...

米其林大廚夏日備餐／完美搭配！超簡單的保鮮盒快沙拉

夏天好熱！每天都做沙拉給家人吃的米其林大廚，教你在家簡單做清爽好料理！利用隨手可取得的保鮮盒還能封存鮮度，加上食材與醬料...

陽光系珠寶 PIAGET HarryWinston 自帶氣場太閃耀

世界上最珍貴的事物通常都源自於大自然，一如飛禽走獸、珍奇的花鳥植哉，又或陽光、空氣與水。伯爵在2019年發表了Sunlight珠寶系列，其多樣化的款式設計與尺寸，添增了日常穿搭的豐富可能，今年並帶來多款2020全新設計，為配戴者注入陽光般的飽滿氣場。

TAG Heuer再與潮流大神藤原浩聯手 打造限量秒殺款計時碼表

2018年時，潮流大神藤原浩（Fujiwara Hiroshi）首度與泰格豪雅（TAG Heuer）推出Carrera系...

邱品齊醫師研發196根微針淡斑貼片 女星李佳穎也愛

臉上的斑點，讓愛美的女性，每次照鏡子、化妝時，都忍不住想要遮掩。台灣醫藥生技寶齡富錦與皮膚科邱品齊醫師，共同研發出全新的亮白淡斑貼片，讓女性能夠有著光滑細緻的皮膚。

榮耀與熱情！ 浪琴表先行者系列復古再啟航

自我挑戰一向困難，更何況要面對未知的大自然環境如天空、深海與陸地時，心理與技術的雙重壓力，更彰顯成功歸返的「先行者」的前衛與果敢精神。瑞士鐘表品牌浪琴表（Longines）今年推出全新「先行者（Spirit）」系列，透過向曾經與浪琴「同行」、在冒險過程中配戴過浪琴表的探險先鋒致意，並以簡約的造型搭配精準的天文台認證機芯，獻上2020年的全新創意。

全國電子挺青年就業！限量500台「限定獨賣款Acer 15.6吋筆電」現省1萬元

6月畢業季之後緊接而來的就是求職旺季，效能強、CP值高的筆電是準社會新鮮人的必備品，全國電子推出獨家限定青年就業獎勵計畫...

國寶級大師加持 重現「返校」精髓

由聯合數位文創主辦之「返校Detention‧實境體驗展」於七月六日至九月廿日在松山文創園區舉行，二五Ｏ元預售票即日起全通路開賣(udn售票網、Ibon、博客來、Gomaji、ACCUPASS、Niceday)，七月加開週五夜間場於udn售票網獨家開賣(https://pse.is/QYXDU)，大宗購票優惠另洽客服專線(02)7721-6955 #1(周一至周五 09:00-17:00)。

熱門新聞

威力彩連37摃 下周一頭獎上看9.2億元

名醫與疾病的對話／「等死」這句話把我敲醒 陳淑媜挺過2癌重生

蘇花改成第一條設最低速限省道 7月1日起取締龜速車

36歲楊丞琳素顏逆齡變26歲！公開3招卸妝，口紅靠神器

緣分真奇妙！同事幫忙介紹男友認識 她一看照片驚呆了

全台酷熱！ 吳德榮：北部東部將逾37度 不排除再現高溫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。