現貨不必等！華航eMall第二波SWITCH加價購22日上線
中華航空說，華航eMall樂遊館本周開幕即獲熱烈迴響，部分熱銷任天堂商品銷售一空，現再推第二波商品加價購SWITCH活動，將於6月22日上午11時火熱上線。
華航說，該活動延續上波熱銷商品，再祭滿額加價購健身環、SWITCH動森特仕版主機及電力加強版藍紅主機同捆組等，活動當天在華航eMall購物滿3000元／5000元以上（哩程折抵後）商品，即可進行指定商品之訂購，並自6月30日起陸續出貨。
華航說，華航eMall正式成為任天堂官方經銷通路，日後將持續上架多款任天堂商品提供消費者選購。
此外華航說，樂遊館推出機上果豆+航空特調飲品組合，還有高雄空廚燒賣、德國豬腳、牛肉麵三套組+華航隨行杯3入組，以及韓國Xperology特惠組等，樂遊兼享食，快活又健身。
華航說，SkyBoutique精品館現正推出精品85折起，精品館單館單筆刷卡金額滿新台幣6888元即獲滿額禮等優惠活動至6月底止。更多訊息請詳見華航eMall最新訊息專區。
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