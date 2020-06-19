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再錯過就是你的問題了！GU聯名SOPH.系列確定補貨

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
在昨日（6/18）的GU實體店鋪，湧現了大量消費者要排隊購買和高端潮牌SOPH.聯名系列。圖／GU提供
在昨日（6/18）的GU實體店鋪，湧現了大量消費者要排隊購買和高端潮牌SOPH.聯名系列。圖／GU提供

平價時尚品牌GU和高端潮牌SOPH.聯名系列，於昨日(6/18)上午9點準時開賣，眾多男裝商品於20分鐘內全數售罄。圖／翻攝GU官網
平價時尚品牌GU和高端潮牌SOPH.聯名系列，於昨日(6/18)上午9點準時開賣，眾多男裝商品於20分鐘內全數售罄。圖／翻攝GU官網

昨天你也買到了嗎？平價時尚品牌GU和高端潮牌SOPH.聯名系列，昨天正式開賣，由於最低150元就能入手，因此讓潮流迷們都在現場搶購，網路同步上線也迅速銷售一空，引起熱烈討論。

GU日前宣布與日本高端潮牌「SOPH.」首次合作，推出聯名系列商品，隨即引起廣大粉絲們的關注，而台灣GU網路商店於昨日(6/18)上午9點準時開賣，眾多男裝商品於20分鐘內全數售罄。而GU各地實體門市也是在還沒開店以前，就已有大量的消費者在排隊，即便是每個人限制購買一件，同樣是在短時間內都被買光。因此，為了反映想要買到的心情，GU也選在今天（6/19）晚上9點，於網路商店開放補貨商品，每一品項，以商品名稱或貨號為主，單筆訂單內限購一件，所以再錯過就是你的問題了。

而GU的下一波聯名也不容錯過，將再度與世界知名人氣動漫「EVANGELION新世紀福音戰士」攜手合作，推出一系列的印花T恤、連帽上衣和開領襯衫等。此次聯名特別以霓虹色彩及線條組合所描繪出來的人物，以及粉絲們最熟悉的標誌為創意設計主題，像是《新·福音戰士劇場版》中登場的福音戰士EVA02貳號機就成為了T恤上的圖案。聯名系列將於6月22日網路商店、6月25日實體店鋪銷售。

GU與EVANGELION新世紀福音戰士聯名系列連帽上衣790元。圖／GU提供
GU與EVANGELION新世紀福音戰士聯名系列連帽上衣790元。圖／GU提供

GU與EVANGELION新世紀福音戰士聯名系列寬版T恤590元。圖／GU提供
GU與EVANGELION新世紀福音戰士聯名系列寬版T恤590元。圖／GU提供

GU與EVANGELION新世紀福音戰士聯名系列寬版T恤590元。圖／GU提供
GU與EVANGELION新世紀福音戰士聯名系列寬版T恤590元。圖／GU提供

GU與EVANGELION新世紀福音戰士聯名系列寬版T恤590元。圖／GU提供
GU與EVANGELION新世紀福音戰士聯名系列寬版T恤590元。圖／GU提供

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