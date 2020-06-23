《與惡》全民公投劇場版 第二波經典卡司曝光
故事工廠將推出第13回作品《我們與惡的距離》全民公投劇場版，再度曝光第二波卡司照，「王赦」與「丁美媚」由吳定謙搭吳怡霈，「林一駿」與「宋喬平」由楊銘威搭李劭婕，「應思悅」與「凱子」由房思瑜搭陳志強所飾演。
吳定謙將挑戰人權律師「王赦」，他表示戲劇本身已獲得廣大迴響，此時的台灣也正經歷一個思考「人權」的階段，「每當有案件宣判為死刑時，人們就會不斷地相互討論、辯證，但其實這件事情永遠沒有正確答案。」能夠把這題材帶進劇場，期待與觀眾一起思考。他曾經在電視劇與吳怡霈合作，兩人都非常期待對戲。
飾演王赦老婆「丁美媚」的吳怡霈，表示自己很喜歡這部劇，當時接到演出時「二話不說立馬答應」，也對於自己還未結婚生子，卻時常接到孕婦的角色感到十分訝異。當初編導黃致凱安排她和吳定謙一起與人權律師見面，聊到後面兩人都哭了，「我認為這角色其實滿兩難，劇中我的先生是一位人權律師，他必須面對棘手的案件，但是他在幫助的人，卻又不是我能認同的。」
另外一對受矚目的精神醫師「林一駿」、社工師「宋喬平」夫妻檔分別由楊銘威與李劭婕演出。楊銘威表示相當期待與被譽為「劇場小天后」的李劭婕合作，讀本時經常跟她講笑話、互虧對方，甚至還虧她是「劇場安娜貝爾」，逗趣場面惹得全場笑翻。李劭婕則表示，與楊銘威的自然相處很適合劇場中的角色，很期待演出夫妻間的吵架戲碼，兩人間的化學反應值得觀眾期待。
房思瑜與陳志強演出「應思悅」和「凱子」情侶，房思瑜很期待這對情侶的互動，也希望能夠不帶任何框架詮釋角色。房思瑜二度接觸舞台劇，她相信劇場版會給大家不一樣的感受，也希望是用新的角度看這事情，她坦言自己或許對這議題沒有一個肯定的答案，「我希望在認識這個劇本的時候，也可以探索房思瑜或者是角色心中的答案，更貼近這社會。」陳志強則表示他認為最能呈現的是最真實的「人性」。雖然以往角色設定常被誤認是「渣男」，但他解釋那是「人性」，只是有些人會掩飾很好，但有些人比較直接「自己想要的東西以最直接的方式得到，方式不同並不代表就是渣男。」
《我們與惡的距離》全民公投劇場版，開放觀眾現場投票、留言，決定劇情走向，2次公投4種結局，劇組、演員得花4倍時間籌備。劇場版也將再度啟售解封座位，目前熱烈售票中。預計於9月11日起於台北城市舞台演出，也將會至台中、高雄、嘉義、桃園、新竹及台南巡演，購票詳情請洽兩廳院售票系統。
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