「LG ThinQ HOME智慧家庭體驗展」巡迴開跑 首站台北華山登場

AIoT智慧物聯網與5G時代來臨，智慧家庭的美好生活觸手可及，LG領先業界的LG ThinQ智慧家庭連網技術，可運用行動裝置、LG電視與智慧音箱操控LG WiFi物聯網家電，打造極致便利的智慧生活。為了讓消費者親身體驗，LG於北、中、南三地巡迴舉辦「LG ThinQ HOME智慧家庭體驗展」，首站即日起至6月21日於台北華山文創園區米酒廠登場，開放免費參觀，展場以真實居家情境為主題，結合導覽解說、互動體驗、拍照集點等活動，搭配全系列LG智慧家電，帶領大眾感受創新科技領航的魅力。

展場中的「IoT 導覽區」打造最完整的LG ThinQ家庭情境空間，可透過手機、LG電視、智慧音箱以簡易指令或動作啟動全系列LG智慧家電，展演智慧生活的全方位應用。

在黑白時尚風格的「黑科技生活」客廳情境區，拿起LG OLED TV GX的AI語音滑鼠遙控器，按下麥克風鍵並說出啟動指令，就可輕鬆開啟LG PuriCare™ WiFi 360°空氣清淨機及LG CordZero™ WiFi版清潔機器人；也可進入電視選單的家用設備畫面，以LG AI語音滑鼠遙控器直接操控並調整LG家電各項設定。

洋溢粉嫩浪漫氛圍的「粉居家慢活」臥室情境區，可透過床頭的智慧音箱調整LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調的溫度及風速；跟智慧音箱說出開啟指令就能啟動 LG PuriCare™ 除濕機；將衣物放入LG Styler智慧電子衣櫥，開啟鏡面面板的遠端操控按鍵，接著用智慧音箱開啟或查詢進度；透過智慧音箱還可語音開啟所有家電。

「綠健康樂活」為廚房與陽台情境區，打開手機上的LG ThinQ App就可遠端操控LG TWINWash雙能洗洗衣機及 LG免曬衣乾衣機，並查詢洗衣機與乾衣機的進度；LG ThinQ App還能智慧遙控LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱，精準管理冰箱溫度、控管冰箱食材。