家樂福線上購物 6月20日開賣Switch動物之森式樣主機套裝組

量販業者再度開賣超級搶手的「Switch動物之森式樣主機套裝組」！家樂福將於6月20日凌晨1點，在家樂福線上購物再度開賣「Switch動物之森式樣主機套裝組」，線上獨家，實體店面未販售。

家樂福表示，限量300組的「Switch動物之森式樣主機套裝組」套組15,700元，包含：NS動物之森式樣主機電續加強版、NS集合啦！動物森友會、NS胡鬧搬家、NS任天堂明星大亂鬥特別版、NS動物之森配件附螢幕保護貼。

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