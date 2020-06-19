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家樂福線上購物 6月20日開賣Switch動物之森式樣主機套裝組
量販業者再度開賣超級搶手的「Switch動物之森式樣主機套裝組」！家樂福將於6月20日凌晨1點，在家樂福線上購物再度開賣「Switch動物之森式樣主機套裝組」，線上獨家，實體店面未販售。
家樂福表示，限量300組的「Switch動物之森式樣主機套裝組」套組15,700元，包含：NS動物之森式樣主機電續加強版、NS集合啦！動物森友會、NS胡鬧搬家、NS任天堂明星大亂鬥特別版、NS動物之森配件附螢幕保護貼。
由於數量有限並為了保障購買消費者的公平性，特別規定提醒：會員僅限購一組，活動不適用線上購物優惠及點數回饋，重複下單者直接取消訂單（包含：同帳號、姓名、地址、市話手機號碼），同時，下單完成後要在10分鐘內完成付款，逾時直接取消訂單，下單並付款完成後不接受修改收件資料，修改同直接取消訂單。
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