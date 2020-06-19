阿聯酋航空重啟台北─杜拜航線 可轉往全球40個航點

阿聯酋航空正式重啟台北─杜拜航線，以波音777-300ER機隊提供台灣旅客每周三、五、六往返杜拜的載客服務。隨著阿拉伯聯合大公國政府解除轉機禁令，旅客可在杜拜轉機前往阿聯酋航空全球在波灣地區、歐洲、美洲和亞太等40個航點。

阿聯酋航空也昨日宣布新增復飛10個航點，包括可倫坡（自6月20日起）、錫亞爾科特（自6月24日起）、伊斯坦堡（自6月25日起）、奧克蘭、貝魯特、河內、胡志明市（以上航點自7月1日起）、巴塞隆納、布魯塞爾和華盛頓DC（以上航點自7月15日起）。

旅客須留意的是，自斯里蘭卡、越南和巴基斯坦起飛的班機，僅搭載前往阿拉伯聯合大公國及欲從杜拜轉機的旅客。目前阿聯酋航空已重啟全球40個航點的載客服務。

除了新增10個復飛航點，阿聯酋航空更將自7月起增加14個已復飛航點的班次，包括倫敦希斯洛、曼徹斯特、法蘭克福、巴黎、蘇黎世、馬德里、阿姆斯特丹、哥本哈根、都柏林、紐約甘迺迪、多倫多、吉隆坡、新加坡和香港。