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阿聯酋航空重啟台北─杜拜航線 可轉往全球40個航點

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
阿聯酋航空於2020年6月17日正式復飛台北。圖／阿聯酋航空提供
阿聯酋航空於2020年6月17日正式復飛台北。圖／阿聯酋航空提供

阿聯酋航空正式重啟台北─杜拜航線，以波音777-300ER機隊提供台灣旅客每周三、五、六往返杜拜的載客服務。隨著阿拉伯聯合大公國政府解除轉機禁令，旅客可在杜拜轉機前往阿聯酋航空全球在波灣地區、歐洲、美洲和亞太等40個航點。

阿聯酋航空也昨日宣布新增復飛10個航點，包括可倫坡（自6月20日起）、錫亞爾科特（自6月24日起）、伊斯坦堡（自6月25日起）、奧克蘭、貝魯特、河內、胡志明市（以上航點自7月1日起）、巴塞隆納、布魯塞爾和華盛頓DC（以上航點自7月15日起）。

旅客須留意的是，自斯里蘭卡、越南和巴基斯坦起飛的班機，僅搭載前往阿拉伯聯合大公國及欲從杜拜轉機的旅客。目前阿聯酋航空已重啟全球40個航點的載客服務。

除了新增10個復飛航點，阿聯酋航空更將自7月起增加14個已復飛航點的班次，包括倫敦希斯洛、曼徹斯特、法蘭克福、巴黎、蘇黎世、馬德里、阿姆斯特丹、哥本哈根、都柏林、紐約甘迺迪、多倫多、吉隆坡、新加坡和香港。

由於多數地區的旅遊限制尚未解除，阿聯酋航空建議，旅客在登機前，應自行查詢入境的相關規定。此外，阿聯酋航空也在每道關卡設置全面的安全防護措施，包括發放免費衛生用品包，提供口罩、手套、乾洗手液和抗菌濕紙巾給所有乘客。

阿聯酋航空強調，在每道關卡設置全面的安全防護措施，以確保乘客、地勤人員和空服員的安全與健康。圖／阿聯酋航空提供
阿聯酋航空強調，在每道關卡設置全面的安全防護措施，以確保乘客、地勤人員和空服員的安全與健康。圖／阿聯酋航空提供

阿聯酋 杜拜

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