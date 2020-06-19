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米其林大廚夏日備餐／完美搭配！超簡單的保鮮盒快沙拉

聯合報 / 文／李玲熙
將萵苣、菊苣、紫葉菊苣以2：1：1 的比例組合，只要搭上醬料就很出色。圖／台灣廣廈提供
將萵苣、菊苣、紫葉菊苣以2：1：1 的比例組合，只要搭上醬料就很出色。圖／台灣廣廈提供

夏天好熱！每天都做沙拉給家人吃的米其林大廚，教你在家簡單做清爽好料理！利用隨手可取得的保鮮盒還能封存鮮度，加上食材與醬料，料理新手也能輕鬆端上美味清脆的餐廳級沙拉。

【基本款沙拉怎麼配？】

萵苣、菊苣、紫葉菊苣是最受歡迎的基本組合，口感清脆涼爽的萵苣和略帶苦味的菊苣、紫葉菊苣十分搭配。而且這個組合可以配上任何醬料，加上香菇、肉類、海鮮、水果等食材也十分到位，大人小孩都可以輕鬆完成、美味享用。

美味清脆的沙拉適合炎夏享用。圖／台灣廣廈提供
美味清脆的沙拉適合炎夏享用。圖／台灣廣廈提供
將所有蔬菜放入冰水中浸泡10分鐘，讓葉片保持新鮮。圖／台灣廣廈提供
將所有蔬菜放入冰水中浸泡10分鐘，讓葉片保持新鮮。圖／台灣廣廈提供
新手也能做出餐廳級美味沙拉。圖／台灣廣廈提供
新手也能做出餐廳級美味沙拉。圖／台灣廣廈提供

這是我平時在家最常做，也是我家幾乎每餐都會吃的蔬菜組合，佐上番茄、小黃瓜、起司、水煮蛋、橄欖、橘子等各種食材，便能變身為一道完美的沙拉料理。

【保鮮盒快沙拉快速備餐】

● 準備蔬菜：萵苣＋菊苣＋紫葉菊苣

材料：（5L保鮮盒1個＝7～8盤分量）

萵苣的味道和香氣都很溫和，口感清脆涼爽。菊苣帶有獨特香氣，略苦的風味反而能增進食欲。擁有白色根、紫色葉的美麗紫葉菊苣，同時帶苦味和甜味，葉片稍有厚度，嚼起來別具口感。

將所有蔬菜分次放入脫水器中旋轉，直到瀝乾水分。圖／台灣廣廈提供
將所有蔬菜分次放入脫水器中旋轉，直到瀝乾水分。圖／台灣廣廈提供
● 洗淨瀝乾

1. 將萵苣和紫葉菊苣的根部切除，再將葉片一一剝下。

TIP 比起用刀子切蔬菜，用手撕開，斷面較不會變褐色。在洗菜水中加入一兩滴醋，能幫助去除異物雜質。

2. 將所有蔬菜放入冰水中（冰塊3杯＋冷水2L） 浸泡10分鐘，讓葉片保持新鮮。

3. 將菊苣和紫葉菊苣甩去水分，切成一口食用的大小，另將萵苣撕成相似的大小。

4. 將所有蔬菜分次放入脫水器中旋轉，直到瀝乾水分。

TIP：若在脫水器中放入過多蔬菜，沒有辦法將水分徹底瀝乾，大約放2/3滿較恰當。注意要輕輕地轉，避免蔬菜碎裂。

● 保存

1. 準備2～3張廚房紙巾，浸濕後擰乾，鋪在保鮮盒的底部。

2. 將處理好的蔬菜放入保鮮盒中，並蓋上蓋子，放入冰箱中冷藏即完成。

TIP：務必將保鮮盒和蔬菜的水分徹底去除，蔬菜在保存期間才不會變軟。若蔬菜枯萎，只要將受損的部分切除，再浸泡冰水10分鐘，就能恢復新鮮。注意保存期限最長為一週，這期間內只要兩天更換一次浸濕的廚房紙巾，就能更加保鮮。

【沙拉佐黑醋洋蔥醬】

醬料是沙拉美味的關鍵。圖／台灣廣廈提供
醬料是沙拉美味的關鍵。圖／台灣廣廈提供

只要用「萵苣＋菊苣＋紫葉菊苣」的基本組合，就能快速做出美味的沙拉，加上基本的黑醋醬和洋蔥，這道沙拉會呈現既香甜又清爽的風味。

● 保鮮盒快沙拉：萵苣＋菊苣＋紫葉菊苣3把＝150g

● 黑醋洋蔥醬：在基本的黑醋醬中加入洋蔥末，帶入微甜微辣的滋味。即使是少量的洋蔥，也能讓醬料的風味煥然一新。

● 作法：

1. 將鹽、胡椒粉和黑醋放入碗中攪拌。

2. 慢慢倒入橄欖油並拌勻。

3. 加入洋蔥末攪拌均勻即完成。

4. 將保鮮盒快沙拉夾入盤中擺滿。

5. 均勻淋上黑醋洋蔥醬即完成。

TIP：如果想吃水果沙拉，就用保鮮盒快沙拉加上香蕉、藍莓和堅果等食材；如果想要飽足一餐，就加入燒烤或水煮的雞胸肉、牛肉。夾入三明治或漢堡中享用，或是搭配拌麵和辣椒醬的組合，也非常對味。不管選擇什麼樣的醬料都無妨，在這裡使用的黑醋洋蔥醬是適合任何沙拉的基本醬料，若加入芥末、醬油等，又能享受不同的風味。

【沙拉佐蒜香芥末籽醬】

將萵苣、菊苣、紫葉菊苣以2：1：1 的比例組合，只要搭上醬料就很出色，若再加一些蔬菜水果，更能搖身一變亮眼的沙拉。綠色蔬菜和紅色蔬菜能搭配出什麼火花呢？就讓我們來看看吧。蔬菜沙拉瘦身時可以做為飽足的一餐，搭配牛排等料理享用也絕配。當作早餐時，可以搭黑醋醬和麵包，享受清爽無負擔的一餐。

放上小黃瓜和洋蔥後，淋上蒜香芥末籽醬。圖／台灣廣廈提供
放上小黃瓜和洋蔥後，淋上蒜香芥末籽醬。圖／台灣廣廈提供

● 保鮮盒快沙拉：萵苣＋菊苣＋紫葉菊苣3把＝150g

小番茄（7顆）

小黃瓜（1/3條）

洋蔥（1/4顆）

● 蒜香芥末籽醬：紅酒醋醬和芥末籽醬混合，帶出微酸的口感，也可以做為牛排醬料。

單位大匙：鹽（0.1）＋胡椒粉（少許）＋寡糖（0.5）＋芥末籽醬（1）＋紅酒醋（2）＋橄欖油（3）蒜末（0.5）

1. 將鹽、胡椒粉、寡糖、芥末籽醬和紅酒醋放入碗中攪拌。

2. 慢慢倒入橄欖油並拌勻。

3. 加入蒜末攪拌均勻即完成。

● 作法：

1. 將小番茄洗淨、去蒂後，對半切開。

2. 將小黃瓜和洋蔥洗淨處理後，用切菜器或刀切成圓形薄片。

3. 將保鮮盒快沙拉A夾入盤中、擺滿。

4. 放上小番茄。

5. 再放上小黃瓜和洋蔥後，淋上蒜香芥末籽醬即完成。

TIP： 洋蔥稍微浸泡過冰水，就能消除辣味。

※作者介紹：李玲熙（Olivia Lee），畢業於瑞士DCT飯店料理學校的經營管理學系，曾於杜拜七星級旅館、巴黎米其林一星&三星餐廳等世界頂級餐廳擔任廚師。歸國後於韓國CJ集團、韓華企業擔任商品、菜單研發與講師，也至大學授課，並且參與市場指導、料理秀企劃、料理專欄等工作。2014年和米其林二星主廚Sebastien Lepinoy結婚，現居新加坡，著手準備於餐廳顧問與食品資訊事業中。認為做料理的時候和享用美食的時光最感幸福。著作有《壞女人的美味料理》等。

【以上摘文選自《跟米其林大廚學保鮮盒快沙拉》、作者： 李玲熙（Olivia Lee） 、譯者： 陳靖婷、圖文提供：台灣廣廈、整理：記者柯意如】

書名／《跟米其林大廚學保鮮盒快沙拉》、作者／李玲熙、譯者／陳靖婷、圖／台灣廣廈提供
書名／《跟米其林大廚學保鮮盒快沙拉》、作者／李玲熙、譯者／陳靖婷、圖／台灣廣廈提供

米其林 紅酒

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