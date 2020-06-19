快訊

從桃園球場方位爭議 回顧「賢拜」廣島球場西曬史

穿起來舒服的軟鞋子其實很傷腳！5招正確挑對鞋

陽光系珠寶 PIAGET HarryWinston 自帶氣場太閃耀

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Sunlight系列珠寶將黃金與珠寶閃耀的光輝結合，傳遞如朝陽般溫暖磁場。圖／PIAGET提供
Sunlight系列珠寶將黃金與珠寶閃耀的光輝結合，傳遞如朝陽般溫暖磁場。圖／PIAGET提供

世界上最珍貴的事物通常都源自於大自然，一如飛禽走獸、珍奇的花鳥植哉，又或陽光、空氣與水。伯爵在2019年發表了Sunlight珠寶系列，其多樣化的款式設計與尺寸，添增了日常穿搭的豐富可能，今年並帶來多款2020全新設計，為配戴者注入陽光般的飽滿氣場。

然而同樣是陽光，光線的表現形式多元，有直射、擴散、發散，又或陰影變化。2020年的Sunlight珠寶則以豔陽的「光暈」為靈感，光線宛如虹彩般圓形的開展，因而擬現了飽滿對稱的幾何之美；其中像Sunlight系列項鍊便以太陽光芒般的放射形狀鑲嵌設計，在配戴者的身上似是披上一層耀眼光「衣」；耳環則採不對稱設計，令人聯想到光線自樹葉間隨性灑落，和煦曼妙的燦亮意念。同時伯爵再運用了綠色的孔雀石，結合平衡、豐沛的意念，以孔雀石為太陽本體、搭配上三角形的鑽石光暈，綺麗而多彩、像是一個幸運的隨身符，將太陽隨身披掛。

海瑞溫斯頓（Harry Winston）則有Sunflower系列，「鑽石之王」模擬了向日葵的飽滿形體，透過大量的鑽石鑲嵌，生動還原向日葵的花苞與花瓣，但全數皆以頂級鑽石呈現，將原本鮮黃豔麗的濃彩，改以鑽石的皎潔火光替代，同時精巧的比例設計，讓珠寶無論是項鍊、戒指或耳環，皆具備猶如3D立體的向日葵翦影、栩栩如生。

PIAGET，Sunlight系列18K玫瑰金鑽石耳環（G38R3100），8顆圓形明亮式切割鑽石總重約0.43克拉，54萬5,000元。圖／PIAGET提供
PIAGET，Sunlight系列18K玫瑰金鑽石耳環（G38R3100），8顆圓形明亮式切割鑽石總重約0.43克拉，54萬5,000元。圖／PIAGET提供
鮮豔色彩的衣物與鑽石的強烈火光，將衝撞如日光般的耀眼能量。圖／PIAGET提供
鮮豔色彩的衣物與鑽石的強烈火光，將衝撞如日光般的耀眼能量。圖／PIAGET提供
PIAGET，Sunlight系列18K白金鑽石項鍊（G37R0800），54顆圓形明亮式切割鑽石總重約5克拉，105萬元。圖／PIAGET提供
PIAGET，Sunlight系列18K白金鑽石項鍊（G37R0800），54顆圓形明亮式切割鑽石總重約5克拉，105萬元。圖／PIAGET提供
「鑽石之王」海瑞溫斯頓模擬了向日葵的飽滿形體，透過大量鑽石鑲嵌，嘗試將向日葵的花瓣花苞、巧手再現。圖／Harry Winston提供
「鑽石之王」海瑞溫斯頓模擬了向日葵的飽滿形體，透過大量鑽石鑲嵌，嘗試將向日葵的花瓣花苞、巧手再現。圖／Harry Winston提供
Harry Winston，Sunflower系列鑽石項鍊，18K白金、鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供
Harry Winston，Sunflower系列鑽石項鍊，18K白金、鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供

珠寶

延伸閱讀

森林玻璃屋裡泡澡！苗栗秘境旅宿宛如峇里島Villa，還有天窗可賞星星

太設將推三大建案

陽明防疫英雄／陽光耀參與編纂重症照護治療指引

宜蘭頭城天空出現「火彩虹」讓人驚豔 像極了火焰鳥

相關新聞

陽光系珠寶 PIAGET HarryWinston 自帶氣場太閃耀

世界上最珍貴的事物通常都源自於大自然，一如飛禽走獸、珍奇的花鳥植哉，又或陽光、空氣與水。伯爵在2019年發表了Sunlight珠寶系列，其多樣化的款式設計與尺寸，添增了日常穿搭的豐富可能，今年並帶來多款2020全新設計，為配戴者注入陽光般的飽滿氣場。

TAG Heuer再與潮流大神藤原浩聯手 打造限量秒殺款計時碼表

2018年時，潮流大神藤原浩（Fujiwara Hiroshi）首度與泰格豪雅（TAG Heuer）推出Carrera系...

邱品齊醫師研發196根微針淡斑貼片 女星李佳穎也愛

臉上的斑點，讓愛美的女性，每次照鏡子、化妝時，都忍不住想要遮掩。台灣醫藥生技寶齡富錦與皮膚科邱品齊醫師，共同研發出全新的亮白淡斑貼片，讓女性能夠有著光滑細緻的皮膚。

榮耀與熱情！ 浪琴表先行者系列復古再啟航

自我挑戰一向困難，更何況要面對未知的大自然環境如天空、深海與陸地時，心理與技術的雙重壓力，更彰顯成功歸返的「先行者」的前衛與果敢精神。瑞士鐘表品牌浪琴表（Longines）今年推出全新「先行者（Spirit）」系列，透過向曾經與浪琴「同行」、在冒險過程中配戴過浪琴表的探險先鋒致意，並以簡約的造型搭配精準的天文台認證機芯，獻上2020年的全新創意。

全國電子挺青年就業！限量500台「限定獨賣款Acer 15.6吋筆電」現省1萬元

6月畢業季之後緊接而來的就是求職旺季，效能強、CP值高的筆電是準社會新鮮人的必備品，全國電子推出獨家限定青年就業獎勵計畫...

國寶級大師加持 重現「返校」精髓

由聯合數位文創主辦之「返校Detention‧實境體驗展」於七月六日至九月廿日在松山文創園區舉行，二五Ｏ元預售票即日起全通路開賣(udn售票網、Ibon、博客來、Gomaji、ACCUPASS、Niceday)，七月加開週五夜間場於udn售票網獨家開賣(https://pse.is/QYXDU)，大宗購票優惠另洽客服專線(02)7721-6955 #1(周一至周五 09:00-17:00)。

DELVAUX袖珍包要裝什麼？紐約名媛教妳：就是裝可愛呀

比利時頂級皮件品牌最讓人驚喜的，是不定期推出的Les Miniatures袖珍系列，自2015年推出薯條包等可愛造型，就...

U值媒／老台北的味道 大稻埕榕樹下美食

大稻埕好好玩！今天又來，目標很明確，要尋找大稻埕除了霞海城隍廟和法主真君廟之外，另一個信仰中心「慈聖宮」的美食，感受一下老台北的味道。慈聖宮位於保安街，從迪化街走，遇涼州街右轉往延平北路方向即可抵達。每個攤位都小小的，卻是麻雀雖小五臟俱全的概念，有限空間發揮最大的利用與經濟效益。

悶熱保養靠保濕！熱賣品推薦Kiehl's、IPSA、京城之霜

近期氣溫屢創新高，大家一出門馬上汗流浹背，臉上也狂冒油，甚至長痘痘。想讓夏天的肌膚維持在最佳狀態，就得先從保濕開始，讓肌...

「夏季天后」珍翠芭樂6顆2000元 拚出芭樂外銷新高度

時序進入夏季，夏季的芭樂肉薄籽多品質下降，為了改善這問題，農委會高雄農改場推出「高雄二號」芭樂，取名「珍翠」，取其諧音「...

嚕嚕米75周年限定特展 新光三越台中店超萌登場

風靡全球的芬蘭國寶嚕嚕米，今年誕生75周年，為了慶祝嚕嚕米生日，新光三越台中店推出「嚕嚕米粉口愛」75周年限定特展，即日...

36歲楊丞琳素顏逆齡變26歲！公開3招卸妝，口紅靠神器

36歲的女星楊丞琳，最近拍起Vlog在YouTube播出，其中她熱愛分享自己的保養秘訣，最近一集Volg中，楊丞琳分享自...

熱門新聞

日狂銷200萬台！全聯點換購BRUNO電烤盤再回歸 2千有找

威力彩連37摃 下周一頭獎上看9.2億元

名醫與疾病的對話／「等死」這句話把我敲醒 陳淑媜挺過2癌重生

F16衝場來囉！經典台詞成真 嘉義縣行銷日環食再加碼

蘇花改成第一條設最低速限省道 7月1日起取締龜速車

全台酷熱！ 吳德榮：北部東部將逾37度 不排除再現高溫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。