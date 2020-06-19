陽光系珠寶 PIAGET HarryWinston 自帶氣場太閃耀

世界上最珍貴的事物通常都源自於大自然，一如飛禽走獸、珍奇的花鳥植哉，又或陽光、空氣與水。伯爵在2019年發表了Sunlight珠寶系列，其多樣化的款式設計與尺寸，添增了日常穿搭的豐富可能，今年並帶來多款2020全新設計，為配戴者注入陽光般的飽滿氣場。

然而同樣是陽光，光線的表現形式多元，有直射、擴散、發散，又或陰影變化。2020年的Sunlight珠寶則以豔陽的「光暈」為靈感，光線宛如虹彩般圓形的開展，因而擬現了飽滿對稱的幾何之美；其中像Sunlight系列項鍊便以太陽光芒般的放射形狀鑲嵌設計，在配戴者的身上似是披上一層耀眼光「衣」；耳環則採不對稱設計，令人聯想到光線自樹葉間隨性灑落，和煦曼妙的燦亮意念。同時伯爵再運用了綠色的孔雀石，結合平衡、豐沛的意念，以孔雀石為太陽本體、搭配上三角形的鑽石光暈，綺麗而多彩、像是一個幸運的隨身符，將太陽隨身披掛。