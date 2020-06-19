TAG Heuer再與潮流大神藤原浩聯手 打造限量秒殺款計時碼表

2018年時，潮流大神藤原浩（Fujiwara Hiroshi）首度與泰格豪雅（TAG Heuer）推出Carrera系列聯名腕表，造成市場轟動，當時只在日本等地限定銷售。即便如此還是一表難求，甫曝光就完售，而今年雙品牌再度聯手，打造了Heuer 02聯名計時腕表，依舊是限量500只。

藤原浩展示與泰格豪雅合作的第二款聯名腕表。圖／TAG Heuer提供

在潮流界「喊水會結凍」的藤原浩自有品牌FRAGMENT，連時尚大牌都曾經與他合作過，影響力不容小覷。因此和TAG Heuer聯名的第一款腕表才會炙手可熱，一推出就被秒殺，甚至在2019年就成為了蘇富比拍賣會的標的物之一。今年，FRAGMENT與TAG Heuer再度攜手，創造全新的FRAGMENT Design Heuer 02聯名計時碼表，以品牌在1960、70年代推出，極具代表性的鮑魚殼賽車表為靈感。並強調表圈上最具代表性的測速刻度，讓表盤減去多餘裝飾，並於3點與9點鐘位置配有兩個黑色計時盤，讓黑色與白色的字樣及Logo形成強烈的反差。

潮流大神藤原浩的FRAGMENT與TAG Heuer再度攜手，創造全新的FRAGMENT Design Heuer 02聯名計時碼表。圖／TAG Heuer提供

不僅如此，藤原浩還這聯名表的位於5點鐘方向，印製了「FRAGMENT」字樣，呼應12點鐘的閃電狀Logo，在這個高對比的表盤中，唯一跳色的是紅色時標以及紅漆中央指針。但最讓人驚喜的還是在表背，採取了紅色藍寶石水晶玻璃，藤原浩解釋這是反映了品牌的標準用色還有賽車傳統與大膽的設計原則，也是向歷史表款致敬。FRAGMENT Design Heuer 02計時聯名碼表，搭載了Heuer 02機芯，具備80小時的動力儲存，在7月27日正式上市前接受預訂，而好消息是台灣也會引進10只，不必再望表興嘆了。

潮流大神藤原浩的FRAGMENT與TAG Heuer再度攜手合作。圖／TAG Heuer提供

全新的FRAGMENT Design Heuer 02聯名計時碼表，強調表圈上最具代表性的測速刻度，讓表盤減去多餘裝飾。圖／TAG Heuer提供

FRAGMENT Design Heuer 02聯名計時碼表，位於5點鐘方向，印製了「FRAGMENT」字樣，呼應12點鐘的閃電狀Logo。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅FRAGMENT Design Heuer 02聯名計時碼表，不鏽鋼表殼、表鍊搭配陶瓷表圈，限量500只，約20萬1,900圖／TAG Heuer提供