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邱品齊醫師研發196根微針淡斑貼片 女星李佳穎也愛
臉上的斑點，讓愛美的女性，每次照鏡子、化妝時，都忍不住想要遮掩。台灣醫藥生技寶齡富錦與皮膚科邱品齊醫師，共同研發出全新的亮白淡斑貼片，讓女性能夠有著光滑細緻的皮膚。
寶齡富錦推出新品牌AIVÍA艾微漾，發表美白淡斑全新解方，將專利醫藥技術微米級微針，放在淡斑貼片之中，1公分大小的貼片，密布著196根微針，15微米微針尖端，擁有三大有效美白淡斑成分，醫師指出，穀胱甘肽提供抗氧化系統、維他命B3延緩肌膚的光老化、衛福部核准的美白成分「傳明酸」，經醫師證實可有效阻斷黑色素生成酶產生，並減少黑色素在肌膚累積，可淡化斑點。
邱品齊醫師指出，每張貼面的尖端，可精準突破角質層的限制，將淡斑精華，直擊斑點形成處，讓事後的保養，能有更好吸收能力。醫師強調，每個人都有黑色素形成的可能性，尤其夏天將近，黑色素細胞分泌更多黑色素，過度集中的黑色素，無法經由28天代謝，就容易在肌膚上形成斑點。
品牌代言人李佳穎也透露，因為喜歡戶外運動，日曬時間較長，接觸大量的紫外線。她對於身形、肌膚，都非常注重，卻也擔心曬黑與曬出斑點來，但使用過AIVÍA艾微漾皙漾光微針淡斑貼片後，無論是演戲、運動，都能讓肌膚在上妝時，維持薄透妝感，無需擔心斑點遮瑕的問題。
皙漾光微針淡斑貼片使用方式簡單，邱品齊醫師也提到，一般保養產品，需要塗抹一段時間，才能漸漸看到效果，而皙漾光微針淡斑貼片只需14天，就能淡斑有感。針對斑點部位貼上，靜待15～30分鐘，藉著全球首創使用於保養品的兩段式針體，前段新型玻尿酸乘載美白成分帶入肌底。
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