聽新聞
test
0:00 / 0:00
榮耀與熱情！ 浪琴表先行者系列復古再啟航
自我挑戰一向困難，更何況要面對未知的大自然環境如天空、深海與陸地時，心理與技術的雙重壓力，更彰顯成功歸返的「先行者」的前衛與果敢精神。瑞士鐘表品牌浪琴表（Longines）今年推出全新「先行者（Spirit）」系列，透過向曾經與浪琴「同行」、在冒險過程中配戴過浪琴表的探險先鋒致意，並以簡約的造型搭配精準的天文台認證機芯，獻上2020年的全新創意。
全系列包含40與42毫米兩種尺寸的大三針表款，表面則有啞光黑、霧銀與藍色太陽紋三種變化，但全數鑲有五枚星星，象徵探險先行者積累的偉大榮譽。該系列同時具備了精鋼表帶、深棕、淡棕色與藍色皮革表帶的選擇；同時入門的大三針腕表另備有「Prestige」版本，將同時附上三條包含精鋼鍊帶、皮表帶與棕色皮革Nato帶，以提供配戴者在不同場合的穿搭可能。
而該系列的最大重點就在於：全系列腕表使用了兩款自動上鍊機芯，型號分別為L888.4與L688.4，皆通過「瑞士官方天文台（Contrôle officiel suisse des chronomètres , COSC）」認證，並個別具備64與60小時的動力儲存。封閉式的後底蓋則將刻記有瑞士製造、防水深度、先行者系列名稱與表款型號，而浪琴經典的雙翼沙漏商標襯環形地圖標，像是呼喚配戴者展開雙翼，大膽向夢想前進、直至無人之境。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言