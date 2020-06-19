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榮耀與熱情！ 浪琴表先行者系列復古再啟航

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
浪琴表（Longines）推出全新Spirit先行者系列，彰顯探險家征服大自然的前衛與果敢。圖／Longines提供
浪琴表（Longines）推出全新Spirit先行者系列，彰顯探險家征服大自然的前衛與果敢。圖／Longines提供

自我挑戰一向困難，更何況要面對未知的大自然環境如天空、深海與陸地時，心理與技術的雙重壓力，更彰顯成功歸返的「先行者」的前衛與果敢精神。瑞士鐘表品牌浪琴表（Longines）今年推出全新「先行者（Spirit）」系列，透過向曾經與浪琴「同行」、在冒險過程中配戴過浪琴表的探險先鋒致意，並以簡約的造型搭配精準的天文台認證機芯，獻上2020年的全新創意。

全系列包含40與42毫米兩種尺寸的大三針表款，表面則有啞光黑、霧銀與藍色太陽紋三種變化，但全數鑲有五枚星星，象徵探險先行者積累的偉大榮譽。該系列同時具備了精鋼表帶、深棕、淡棕色與藍色皮革表帶的選擇；同時入門的大三針腕表另備有「Prestige」版本，將同時附上三條包含精鋼鍊帶、皮表帶與棕色皮革Nato帶，以提供配戴者在不同場合的穿搭可能。

而該系列的最大重點就在於：全系列腕表使用了兩款自動上鍊機芯，型號分別為L888.4與L688.4，皆通過「瑞士官方天文台（Contrôle officiel suisse des chronomètres , COSC）」認證，並個別具備64與60小時的動力儲存。封閉式的後底蓋則將刻記有瑞士製造、防水深度、先行者系列名稱與表款型號，而浪琴經典的雙翼沙漏商標襯環形地圖標，像是呼喚配戴者展開雙翼，大膽向夢想前進、直至無人之境。

Longines Spirit系列自動腕表，精鋼，42毫米，時間顯示，日期顯示，黑色表面搭配皮表帶，瑞士天文台認證，價格店洽。圖 / Longines提供。
Longines Spirit系列自動腕表，精鋼，42毫米，時間顯示，日期顯示，黑色表面搭配皮表帶，瑞士天文台認證，價格店洽。圖 / Longines提供。
復古風格的Longines Spirit系列，具備鮮明的運動外放特質。圖／Longines提供
復古風格的Longines Spirit系列，具備鮮明的運動外放特質。圖／Longines提供
Longines Spirit系列自動腕表，精鋼，42毫米，時間顯示，日期顯示，瑞士天文台認證，銀色表面搭配精鋼鍊帶，價格店洽。圖／Longines提供
Longines Spirit系列自動腕表，精鋼，42毫米，時間顯示，日期顯示，瑞士天文台認證，銀色表面搭配精鋼鍊帶，價格店洽。圖／Longines提供

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