榮耀與熱情！ 浪琴表先行者系列復古再啟航

自我挑戰一向困難，更何況要面對未知的大自然環境如天空、深海與陸地時，心理與技術的雙重壓力，更彰顯成功歸返的「先行者」的前衛與果敢精神。瑞士鐘表品牌浪琴表（Longines）今年推出全新「先行者（Spirit）」系列，透過向曾經與浪琴「同行」、在冒險過程中配戴過浪琴表的探險先鋒致意，並以簡約的造型搭配精準的天文台認證機芯，獻上2020年的全新創意。

全系列包含40與42毫米兩種尺寸的大三針表款，表面則有啞光黑、霧銀與藍色太陽紋三種變化，但全數鑲有五枚星星，象徵探險先行者積累的偉大榮譽。該系列同時具備了精鋼表帶、深棕、淡棕色與藍色皮革表帶的選擇；同時入門的大三針腕表另備有「Prestige」版本，將同時附上三條包含精鋼鍊帶、皮表帶與棕色皮革Nato帶，以提供配戴者在不同場合的穿搭可能。