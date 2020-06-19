全國電子挺青年就業！限量500台「限定獨賣款Acer 15.6吋筆電」現省1萬元

6月畢業季之後緊接而來的就是求職旺季，效能強、CP值高的筆電是準社會新鮮人的必備品，全國電子推出獨家限定青年就業獎勵計畫，限量推出500台限定獨賣款Acer 15.6吋效能i7混碟2G獨顯戰鬥筆電，即日起至7月1日至活動頁面上傳畢業證書或學生證，就可以現省1萬元的超值價入手，全國電子並將此次Acer專案電腦的保固期間延長到共4年，另加贈一組變壓器，降價及回饋贈品價值總計相當於1.72萬元。

社會新鮮人在挑選筆電時必須考量電腦運算效能及購機CP值，還要能兼顧文書處理、電競遊戲、影音剪輯等多功需求，儲存容量也要夠大。全國電子青年就業獎勵計畫推出的Acer 15.6吋效能i7混碟2G獨顯戰鬥筆電，搭載獨立顯示卡，擁有i7-9700 CPU，運算效能強、可進行多工處理，15.6吋 Full HD螢幕能滿足文書作業、遊戲、影音剪輯等需求，配備8G記憶體、高速SSD加大容量HDD（256G SSD加上1TB混碟），並預留擴充功能，可自行升級記憶體及硬碟。Acer 15.6吋效能i7混碟2G獨顯戰鬥筆電市價34,900元、申請全國電子青年就業獎勵計畫優惠價24,900元，全台限量500台。

全國電子獨家限定青年就業獎勵計畫方案每人限購一台，須上傳今年畢業證書或民國108學年度學生證，符合申請資格者活動小組將於上傳資料3個工作天內回傳申請成功簡訊，收到簡訊3個工作天後可至指定門市購買筆電，最遲必須於今年7月9日前完成購買。詳細活動辦法可洽全國電子全台門市、線上購物網站或撥打0800-021-921免付費客服專線，活動辦法以全國電子公告為準。