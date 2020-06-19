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DELVAUX袖珍包要裝什麼？紐約名媛教妳：就是裝可愛呀

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
Les Miniatures義大利系列包款。圖／DELVAUX提供
Les Miniatures義大利系列包款。圖／DELVAUX提供

比利時頂級皮件品牌最讓人驚喜的，是不定期推出的Les Miniatures袖珍系列，自2015年推出薯條包等可愛造型，就讓人眼睛一亮，近期又設計義大利的米蘭大教堂、偉士牌、威尼斯面具節等新款，掌中小可愛真的是讓人融化。

紐約名媛Olivia Palermo在咖啡館裡展示了她所擁有的Les Miniatures計程車包款，掛在既有的DELVAUX包款之上，醒目搶眼。從比利時出發，Les Miniatures袖珍系列的環遊世界之旅，一路旅行到英國倫敦、美國紐約，在盛夏之初來到義大利與首個東方城市香港，將在地特色盡情發揮。威尼斯嘉年華、米蘭大教堂等經典印象都成為包款的概念與細節，浪漫的羅馬假期也變成超級可愛的偉士牌袖珍包。

自2015年起，DELVAUX的Les Miniatures袖珍系列就成為表現頂級皮革工藝、藝術創作能量的包款，大小如手掌的迷你包，外型輕巧，可以自行用鍊帶串起，變成很可愛的裝飾性出遊小包款，或是扣在既有手袋上成為裝飾。袖珍款濃縮自經典的Brillant輪廓，在製作上更為考驗工匠技藝，即使迷你袖珍，精緻度仍令人驚豔。

Les Miniatures米蘭大教堂，33,900元。圖／DELVAUX提供
Les Miniatures米蘭大教堂，33,900元。圖／DELVAUX提供
Les Miniatures倫敦康登鎮，33,900元。圖／DELVAUX提供
Les Miniatures倫敦康登鎮，33,900元。圖／DELVAUX提供
Les Miniatures羅馬偉士牌（正／背面），40,100元。圖／DELVAUX提供
Les Miniatures羅馬偉士牌（正／背面），40,100元。圖／DELVAUX提供
Les Miniatures神力女超人（正／背面），33,900元。圖／DELVAUX提供
Les Miniatures神力女超人（正／背面），33,900元。圖／DELVAUX提供
Les Miniatures薈萃了頂級皮革工藝和藝術創作的美感。圖／DELVAUX提供
Les Miniatures薈萃了頂級皮革工藝和藝術創作的美感。圖／DELVAUX提供
Les Miniatures香港茶壺，33,900元。圖／DELVAUX提供
Les Miniatures香港茶壺，33,900元。圖／DELVAUX提供
Les Miniatures紐約計程車，33,900元。圖／DELVAUX提供
Les Miniatures紐約計程車，33,900元。圖／DELVAUX提供
Olivia Palermo選用紐約計程車遮的Les Miniatures包款裝飾。圖／取自IG
Olivia Palermo選用紐約計程車遮的Les Miniatures包款裝飾。圖／取自IG
Les Miniatures香港熊貓，33,900元。圖／DELVAUX提供
Les Miniatures香港熊貓，33,900元。圖／DELVAUX提供
Les Miniatures威尼斯面具節（正／背面），40,100元。圖／DELVAUX提供
Les Miniatures威尼斯面具節（正／背面），40,100元。圖／DELVAUX提供
Les Miniatures義大利系列包款。圖／DELVAUX提供
Les Miniatures義大利系列包款。圖／DELVAUX提供

威尼斯 義大利

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