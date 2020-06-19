DELVAUX袖珍包要裝什麼？紐約名媛教妳：就是裝可愛呀

比利時頂級皮件品牌最讓人驚喜的，是不定期推出的Les Miniatures袖珍系列，自2015年推出薯條包等可愛造型，就讓人眼睛一亮，近期又設計義大利的米蘭大教堂、偉士牌、威尼斯面具節等新款，掌中小可愛真的是讓人融化。

紐約名媛Olivia Palermo在咖啡館裡展示了她所擁有的Les Miniatures計程車包款，掛在既有的DELVAUX包款之上，醒目搶眼。從比利時出發，Les Miniatures袖珍系列的環遊世界之旅，一路旅行到英國倫敦、美國紐約，在盛夏之初來到義大利與首個東方城市香港，將在地特色盡情發揮。威尼斯嘉年華、米蘭大教堂等經典印象都成為包款的概念與細節，浪漫的羅馬假期也變成超級可愛的偉士牌袖珍包。