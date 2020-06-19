悶熱保養靠保濕！熱賣品推薦Kiehl's、IPSA、京城之霜

近期氣溫屢創新高，大家一出門馬上汗流浹背，臉上也狂冒油，甚至長痘痘。想讓夏天的肌膚維持在最佳狀態，就得先從保濕開始，讓肌膚補充水分並鎖水，才能穩定肌膚狀態。

近期保養品賣最好的首推保濕產品，櫃姐推薦以下三款保濕商品，讓大家能夠確實保濕，讓肌膚持續穩定。

Kiehl's契爾氏／冰河醣蛋白無油清爽凝凍／50ml／1,350元

Kiehl's契爾氏堪稱控油專家，近期最熱賣的首推冰河醣蛋白無油清爽凝凍，兼具保濕與清爽雙功效，能夠保濕鎖水，還能抗油光，內含獨家冰河醣蛋白，以智慧抗油光科技，改善肌膚出油狀況，並添加薄荷醇與無油配方，一擦上就感受清涼感。

6月底前，還加碼購買凝凍且消費滿3千元，加送鋅合金冰鎮按摩刮勺，使用前先把刮勺冰鎮，搭配凝凍使用，馬上讓肌膚降溫，感受冰涼保濕感。

京城之霜／雙激活妍滋養雪露／120ml／2,400元

以抗老聞名的京城之霜，知道許多人到了夏天，無法再用過於厚重的霜類產品，因此推出全新「雙激活妍滋養雪露」，以2：8的雙層液態乳霜，上層是白色霜狀、下層是晶露，使用前只要搖晃均勻，有著輕盈質地，讓肌膚能快速吸收，也不怕太油。

滋養雪露中含有 Reverskin新生蛻變素、Detoskin抗衰活膚因子與白藜蘆醇等成分，持續為肌膚補充能量，修護與淨空老化廢物，並強化保濕，另外還加有玻尿酸，讓肌膚油水平衡，很適合夏天的熟齡肌膚使用。

IPSA／美膚微整機能液（流金水）／200ml／1,260元

由IPSA推出的美膚微整機能液，暱稱為全能流金水，從之前因為抗疫戴口罩，到現在天氣熱，3個月賣出的高度超過5棟101，流金水不添加酒精，重點是能穩定肌膚狀況，並適時補水，不含酒精，即使長痘痘也能舒緩肌膚。