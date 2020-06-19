快訊

中橫便道22.5K坍方全線中斷今搶通 中午12時起恢復通行

野村樂觀看聯發科打破「周期魔咒」 目標價喊上700元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

悶熱保養靠保濕！熱賣品推薦Kiehl's、IPSA、京城之霜

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
京城之霜／雙激活妍滋養雪露／120ml／2,400元。圖／京城之霜提供
京城之霜／雙激活妍滋養雪露／120ml／2,400元。圖／京城之霜提供

近期氣溫屢創新高，大家一出門馬上汗流浹背，臉上也狂冒油，甚至長痘痘。想讓夏天的肌膚維持在最佳狀態，就得先從保濕開始，讓肌膚補充水分並鎖水，才能穩定肌膚狀態。

近期保養品賣最好的首推保濕產品，櫃姐推薦以下三款保濕商品，讓大家能夠確實保濕，讓肌膚持續穩定。

Kiehl's契爾氏／冰河醣蛋白無油清爽凝凍／50ml／1,350元

Kiehl's契爾氏堪稱控油專家，近期最熱賣的首推冰河醣蛋白無油清爽凝凍，兼具保濕與清爽雙功效，能夠保濕鎖水，還能抗油光，內含獨家冰河醣蛋白，以智慧抗油光科技，改善肌膚出油狀況，並添加薄荷醇與無油配方，一擦上就感受清涼感。

6月底前，還加碼購買凝凍且消費滿3千元，加送鋅合金冰鎮按摩刮勺，使用前先把刮勺冰鎮，搭配凝凍使用，馬上讓肌膚降溫，感受冰涼保濕感。

京城之霜／雙激活妍滋養雪露／120ml／2,400元

以抗老聞名的京城之霜，知道許多人到了夏天，無法再用過於厚重的霜類產品，因此推出全新「雙激活妍滋養雪露」，以2：8的雙層液態乳霜，上層是白色霜狀、下層是晶露，使用前只要搖晃均勻，有著輕盈質地，讓肌膚能快速吸收，也不怕太油。

滋養雪露中含有 Reverskin新生蛻變素、Detoskin抗衰活膚因子與白藜蘆醇等成分，持續為肌膚補充能量，修護與淨空老化廢物，並強化保濕，另外還加有玻尿酸，讓肌膚油水平衡，很適合夏天的熟齡肌膚使用。

IPSA／美膚微整機能液（流金水）／200ml／1,260元

由IPSA推出的美膚微整機能液，暱稱為全能流金水，從之前因為抗疫戴口罩，到現在天氣熱，3個月賣出的高度超過5棟101，流金水不添加酒精，重點是能穩定肌膚狀況，並適時補水，不含酒精，即使長痘痘也能舒緩肌膚。

IPSA推薦除了用化妝棉輕拍全臉外，還能自製面膜、或用化妝棉濕敷重點部位，還有網友表示，將沾濕流金水的化妝棉，先冰鎮後再使用，能讓肌膚充滿沁涼感。近期也推出迷你噴霧分裝瓶，讓流金水可以隨身攜帶，馬上噴，馬上保濕。

IPSA／美膚微整機能液（流金水）／200ml／1,260元。圖／IPSA提供
IPSA／美膚微整機能液（流金水）／200ml／1,260元。圖／IPSA提供
Kiehl's契爾氏／冰河醣蛋白無油清爽凝凍／50ml／1,350元。圖／Kiehl's契爾氏提供
Kiehl's契爾氏／冰河醣蛋白無油清爽凝凍／50ml／1,350元。圖／Kiehl's契爾氏提供
Kiehl's契爾氏／冰河醣蛋白無油清爽凝凍／50ml／1,350元。圖／Kiehl's契爾氏提供
Kiehl's契爾氏／冰河醣蛋白無油清爽凝凍／50ml／1,350元。圖／Kiehl's契爾氏提供
購買Kiehl's契爾氏冰河醣蛋白無油清爽凝凍，且滿3千元送鋅合金冰鎮按摩刮勺。圖／Kiehl's契爾氏提供
購買Kiehl's契爾氏冰河醣蛋白無油清爽凝凍，且滿3千元送鋅合金冰鎮按摩刮勺。圖／Kiehl's契爾氏提供
夏季保濕熱賣新品。圖／品牌提供
夏季保濕熱賣新品。圖／品牌提供
IPSA美膚微整機能液（流金水）限量特惠組，送迷你噴霧分裝瓶。圖／IPSA提供
IPSA美膚微整機能液（流金水）限量特惠組，送迷你噴霧分裝瓶。圖／IPSA提供
Kiehl's契爾氏／冰河醣蛋白無油清爽凝凍／50ml／1,350元。圖／Kiehl's契爾氏提供
Kiehl's契爾氏／冰河醣蛋白無油清爽凝凍／50ml／1,350元。圖／Kiehl's契爾氏提供

酒精 口罩

延伸閱讀

廠商清潔液廣告宣稱可抗菌 涉誇大不實可罰4萬元

化妝水是保養的必要步驟？ 一堆人常誤解的10個保養觀念，你有嗎？

雷射除斑竟留疤 怎麼施打才不傷肌膚？

肌膚含氧不足？活氧泡泡一次給你3種保養

相關新聞

DELVAUX袖珍包要裝什麼？紐約名媛教妳：就是裝可愛呀

比利時頂級皮件品牌最讓人驚喜的，是不定期推出的Les Miniatures袖珍系列，自2015年推出薯條包等可愛造型，就...

U值媒／老台北的味道 大稻埕榕樹下美食

大稻埕好好玩！今天又來，目標很明確，要尋找大稻埕除了霞海城隍廟和法主真君廟之外，另一個信仰中心「慈聖宮」的美食，感受一下老台北的味道。慈聖宮位於保安街，從迪化街走，遇涼州街右轉往延平北路方向即可抵達。每個攤位都小小的，卻是麻雀雖小五臟俱全的概念，有限空間發揮最大的利用與經濟效益。

悶熱保養靠保濕！熱賣品推薦Kiehl's、IPSA、京城之霜

近期氣溫屢創新高，大家一出門馬上汗流浹背，臉上也狂冒油，甚至長痘痘。想讓夏天的肌膚維持在最佳狀態，就得先從保濕開始，讓肌...

「夏季天后」珍翠芭樂6顆2000元 拚出芭樂外銷新高度

時序進入夏季，夏季的芭樂肉薄籽多品質下降，為了改善這問題，農委會高雄農改場推出「高雄二號」芭樂，取名「珍翠」，取其諧音「...

嚕嚕米75周年限定特展 新光三越台中店超萌登場

風靡全球的芬蘭國寶嚕嚕米，今年誕生75周年，為了慶祝嚕嚕米生日，新光三越台中店推出「嚕嚕米粉口愛」75周年限定特展，即日...

36歲楊丞琳素顏逆齡變26歲！公開3招卸妝，口紅靠神器

36歲的女星楊丞琳，最近拍起Vlog在YouTube播出，其中她熱愛分享自己的保養秘訣，最近一集Volg中，楊丞琳分享自...

邦瀚斯香港春拍唯一預展在台灣 日常配戴珠寶平價起標

珠寶市場迎來新世代藏家，能日常配戴的款式成為市場新寵。邦瀚斯（Bonhams）7月6日即將登場的「香港珠寶及翡翠」拍賣，...

BOSS品牌好友 Alex Thomson Lucas Grassi ig秀父愛

雖然八月的父親節離現在還有段時日，但德國時裝品牌BOSS超前部署，日前在官方instagram大方邀請到品牌好友英國帆船...

朴信惠和眾女星穿FENDI洗版 把人拉進卡通奇幻世界

朴信惠在活屍電影「Alive」的媒體發布會上，以一襲FENDI California Sky全新系列時裝現身，俐落鮮明的...

色票控必收！3INA「光影PLAY特調眼彩盤」每格都好用

買了一盒多色眼影卻總是只有幾個顏色好搭，這應該是很多有化妝習慣的人最感到困擾的問題之一。向來以齊全色票聞名的彩妝品牌3I...

補班日超商好康連發！OKmart限時3天「大杯美式咖啡、拿鐵買2送2」

6月20日周六是端午連假的補班日，超商咖啡優惠連發為上班族掃除憂鬱，OKmart全台門市於即日起至6月20日推出補班限定...

李英宏現身詹朴APUJAN快閃店 「台帥」變身「東方帥」

設計師詹朴同名品牌APUJAN的期間限定店，在台北信義微風3樓登場，擔當一日品牌大使的李英宏表示他很喜歡詹朴服裝裡融合東...

熱門新聞

安心旅遊7月上路每房補助1千離島再加碼 配合旅館看這

日狂銷200萬台！全聯點換購BRUNO電烤盤再回歸 2千有找

吃粽子不宜配西瓜和這類食物 嚴重恐胃食道逆流

威力彩連37摃 下周一頭獎上看9.2億元

周六補班小確幸！7-11限時3天「西西里風檸檬咖啡」第2杯半價　萊爾富指定咖啡買3送3

花蓮富源38.6度！ 中央氣象局發布多個縣市高溫資訊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。