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「夏季天后」珍翠芭樂6顆2000元 拚出芭樂外銷新高度

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會高雄農改場推出「高雄二號」芭樂，取名「珍翠」，取其諧音「真脆」，今年夏天首度上市。記者彭宣雅／攝影
農委會高雄農改場推出「高雄二號」芭樂，取名「珍翠」，取其諧音「真脆」，今年夏天首度上市。記者彭宣雅／攝影

時序進入夏季，夏季的芭樂肉薄籽多品質下降，為了改善這問題，農委會高雄農改場推出「高雄二號」芭樂，取名「珍翠」，取其諧音「真脆」。今年夏天首度上市，下周將有200公斤銷往香港，6顆精裝木質禮盒售價高達新台幣2000元，創下台灣芭樂價格新高度。

育種者、農委會高雄農改場助理研究員朱堉君表示，台灣芭樂市占率最高的就是珍珠芭樂占95%，珍珠芭樂冬天品質好，但一到夏天，果實會軟化、果肉變薄，若把籽挖掉，也就沒什麼果肉了；為了改善這問題，歷代的研究人員從2004年開始選育，到今年真正量產上市。

朱堉君表示，珍翠芭樂果肉厚、籽薄，糖酸比適中，口感細緻，加上果形圓、賣相佳、耐儲存，且終年都可生產；通常好的品種不好種，技術門檻相對高，但珍翠芭樂栽培相對容易，農民輕易可以生產出高品質芭樂。

珍翠芭樂兩年前以128萬的高額技轉金，專屬技轉給挽菓子農場場主潘連進，他的「蜜雪芒果」今年讓香港議員隔海下訂兩箱，12顆芒果共1500元港幣(約新台幣5850元），相當於一顆芒果要價488元，因此搶攻港台新聞版面、聲名大噪。

在芒果品牌創下佳績為何要轉移戰場到珍翠芭樂？潘連進表示，溯源、生產履歷、農場輔導、以及每顆芭樂都貼標籤，評估一年才投入。

潘連進說，珍翠芭樂比較耐儲藏運輸，打國際品牌、跑國際行銷，會比其他農產品好，珍翠芭樂果肉厚，細緻度、酸甜比、口感與風味在東南亞的芭樂品種中，「沒有一個品種可以贏我們」，其產能產量都很穩定，適合進行國際外銷的農產品。

潘連進表示，芒果一年僅一次收成，但珍翠芭樂一年可以四收，在經濟面與承擔的風險上相對比較低，上市接受度高，耕種成本也比芒果低，一年收成次數多，可以長期穩定供貨，獲利穩定比較有商業機會，今年首度上市，零售市價一顆芭樂100元，但外銷精裝禮盒6顆2000元，品牌搶攻高價市場。

農委會高雄農改場推出「高雄二號」芭樂，取名珍翠，6顆精裝木質禮盒售價高達2000元，創下台灣芭樂價格新高度。記者彭宣雅／攝影
農委會高雄農改場推出「高雄二號」芭樂，取名珍翠，6顆精裝木質禮盒售價高達2000元，創下台灣芭樂價格新高度。記者彭宣雅／攝影
農委會高雄農改場推出「高雄二號」芭樂，取名「珍翠」(取其諧音：真脆)，今年夏天首度上市，下周將有200公斤銷往香港，6顆精裝木質禮盒售價高達2000台幣，創下台灣芭樂價格新高度。記者彭宣雅／攝影
農委會高雄農改場推出「高雄二號」芭樂，取名「珍翠」(取其諧音：真脆)，今年夏天首度上市，下周將有200公斤銷往香港，6顆精裝木質禮盒售價高達2000台幣，創下台灣芭樂價格新高度。記者彭宣雅／攝影
農委會高雄農改場推出「高雄二號」芭樂，取名「珍翠」(取其諧音：真脆)，今年夏天首度上市，下周將有200公斤銷往香港，6顆精裝木質禮盒售價高達2000台幣，創下台灣芭樂價格新高度。記者彭宣雅／攝影
農委會高雄農改場推出「高雄二號」芭樂，取名「珍翠」(取其諧音：真脆)，今年夏天首度上市，下周將有200公斤銷往香港，6顆精裝木質禮盒售價高達2000台幣，創下台灣芭樂價格新高度。記者彭宣雅／攝影

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