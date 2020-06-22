快訊

人在東京想北韓？日本「朝鮮學校」的仇恨夾縫裡異邦人

影／畫面曝光！台中媽持刀砍女兒3刀 外公急抱孫女就醫

「哈利波特」粉絲必訪秘境 獨家代碼再贈飛天掃帚鑰匙圈

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
圖／聯合數位文創提供
圖／聯合數位文創提供

本週將迎來四天端午連假，疫情趨緩後國旅量增加，觀光知名景點更是人山人海。若想輕鬆舒服度過假日，可走訪位於台北市信義區四四南村中的PLAYground 南村劇場，現場提供六千本以上的劇場、人文、歷史、生活美學選書，以及多樣文創商品。

近期PLAYground 南村劇場更在現場展出華納兄弟正版授權「CubicFun 哈利波特3D拼圖」全套商品，霍格華茲城堡、9¾ 月台以及斜角巷商店組，全系列3D立體拼圖耗費將近一年時間設計打造，斜角巷商店內的陳設、人物及每樣商品的細節都細緻到令人驚嘆，此次與PLAYground 南村劇場的合作更在商品旁獨家提供一組「鐵粉專屬碼」，凡親自到現場感受魔法魅力的消費者，無論是否早已預購此商品，將「鐵粉專屬碼」上網填入嘖嘖預購的訂單備註欄內，即可獲得「飛天掃帚鑰匙圈」一個。更多資訊可上嘖嘖預購頁面查詢。

圖／聯合數位文創提供
圖／聯合數位文創提供

展示地點：PLAYground 南村劇場．青鳥．有.設計

展示時間：星期一至日10:00-18:00 (依實際營業時間為準)

交通資訊：搭乘捷運淡水信義線(紅線)至「台北101/世貿站」下車，由2號出口出站，步行約5分鐘。

劇場 淡水

延伸閱讀

「哈利波特」內訌加劇！榮恩加入反對羅琳 只「她」相挺

JK羅琳推文疑歧視跨性別 雷德克里夫、艾瑪華森反對

背骨仔？艾瑪華森、 邦妮萊特反對JK羅琳被批忘恩負義

JK羅琳對跨性別族群的定見 「丹麥女孩」也公然反對！

相關新聞

「全球丹寧之都」歐洲新寵兒 在阿姆斯特丹找到專屬你的感動

風車、鬱金香、精緻的木鞋……都是荷蘭行程的老調調了！這篇文章要帶你離開大家都知道的景點和餐廳，走進知名博物館深入了解名作的內涵、體驗小眾景點的獨特、參加旅客較少的活動，認識荷蘭首都阿姆斯特丹被美稱「博物館之都」、「花卉之都」、「全球丹寧之都」和鑽石重鎮的魅力！

每天都想在這窩著 與綠意為鄰公共圖書館

Springdale Public Library 與環繞周圍的Komagata Maru Park 座落於加拿大安大略省的布蘭普頓（Brampton），多倫多建築公司RDH Architects Inc（以下簡稱RDHA），除了操刀圖書館的設計之外，更整合了圖書館周邊的綠意景觀，將之匯整為一個適合市民前來遊賞放鬆以及吸收知識的綜合型文化中心，最令人驚豔的是位於屋頂的綠色土墩，這個遠看像個小山丘的半圓型造景，除了讓圖書館能更融入周遭景觀之外，其在內部空間也創造出一個令人讚嘆不已的巨型天窗，成為室內最令人著迷的設計。

連假就去海邊玩水吧！時尚連身泳衣可愛又復古

因為新冠肺炎疫情掀起國內旅遊熱潮，而台灣四面環海，在炎熱的夏天裡許多人都喜歡選擇到海邊玩水、游泳，愉快享受假期。今年不少時尚品牌也強打造型搶眼的泳衣，而且呼應不敗的復古風潮，都以連身款式為主，無論是主打品牌Logo的高識別度設計或是以品牌人氣角色作為主要圖案，都非常討喜實穿。

「再見歌廳秀」反映台灣變化 看熱鬧也看門道

一場場歌廳秀，反映時代變化。故事工廠推出舞台劇「再見歌廳秀」，在逼真演出的不同熱鬧歌廳秀中，顯示台灣社會變遷，說出土地的故事。

線上派對正熱門 大牌DJ同場演出

派對與音樂節因疫情取消，轉為線上仍吸引破紀錄的人次參與。以浩室音樂為主的英國獨立電音品牌Defected Records，在還未宣布居家令前，就將演出全部轉往線上，舉辦了9場線上派對，吸引人次累計達1400萬，遠超過實體演出能容納的人數，更讓許多新人有機會嶄露頭角。然而音樂人們還是認為，線上演出無法完全取代現場演出的歡樂氣氛。

「哈利波特」粉絲必訪秘境 獨家代碼再贈飛天掃帚鑰匙圈

本週將迎來四天端午連假，疫情趨緩後國旅量增加，觀光知名景點更是人山人海。若想輕鬆舒服度過假日，可走訪位於台北市信義區四四南村中的PLAYground 南村劇場，現場提供六千本以上的劇場、人文、歷史、生活美學選書，以及多樣文創商品。

618購物節由何而來？電商「造節」手法曝光！

購物節甫剛結束，不少人可能搶到了便宜優惠，卻不知道為什麼業者要將這天訂為特別的節日。事實上「618」源自於京東商城的週年慶。

華航搶攻網購商機 再推第二波SWITCH加價購

華航拚業績，搶攻網購商機。eMall樂遊館推出後受到好評，今（22）日11點再度打出第二波SWITCH加價購，上周第一波，雖然不到秒殺，但加價購的SWITCH產品，一天就完售。今天在華航eMall購物滿3,000元、5,000元以上（哩程折抵後）商品，即可進行指定商品訂購，並自6月30日起陸續出貨。

麗晶盛夏購物季7月登場 獨家星級餐飲及甜品進駐

迎接解封後新商機，麗晶精品集結旗下50家國際精品品牌，將於7月3日至12日熱鬧展開「麗晶盛夏購物季」，兩大珠寶品牌全新概念店盛大開幕，同時引進米其林星級和亞洲50最佳餐廳主廚聯手打造的創新海鮮餐聽，還有限量供應的超大美式軟餅乾，希望刺激出一波新的消費熱潮。

酒矸倘賣嘸之後 吳庭安以廢玻璃 滾動循環經濟

吳庭安還記得10歲那年的玻璃廠，揮之不去的腐臭味、要躲到樓梯下才能暫避的悶熱，還有得知忙一整天回收幾百斤只有幾百元時的不...

住進小凡爾賽 賞景聽樂音

屏東有一座歐式莊園，由鍾情法國的主人所打造，裡面收藏著歐洲骨董、石雕、燈飾、掛鐘，宛如一座小凡爾賽宮。

擺脫油光、脫妝土石流！盤點5款激推定妝蜜粉、粉餅

炎熱的夏天對習慣化妝的族群來說實在是一大考驗，再加上現在謹慎防疫情況下還是會遇到要戴口罩的時候，汗水+悶熱讓妝容不易維持...

熱門新聞

直播／「上帝金戒指」完美登場！世紀天文奇景日環食「食甚」

來嘉義看日環食塞爆了！觀光業者：好像迎媽祖

此生必看！初虧到復圓 上帝戒指「日環食」掛天空超震撼

好市多「黑鑽卡」新制主打3%高回饋 7月登場 年消費15萬才划算

一張圖看一周天氣 端午連假兩波雨區變化曝光

登玉山遇日環食 他幸運拍下「全台最高日蝕奇景」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。