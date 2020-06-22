「哈利波特」粉絲必訪秘境 獨家代碼再贈飛天掃帚鑰匙圈

Springdale Public Library 與環繞周圍的Komagata Maru Park 座落於加拿大安大略省的布蘭普頓（Brampton），多倫多建築公司RDH Architects Inc（以下簡稱RDHA），除了操刀圖書館的設計之外，更整合了圖書館周邊的綠意景觀，將之匯整為一個適合市民前來遊賞放鬆以及吸收知識的綜合型文化中心，最令人驚豔的是位於屋頂的綠色土墩，這個遠看像個小山丘的半圓型造景，除了讓圖書館能更融入周遭景觀之外，其在內部空間也創造出一個令人讚嘆不已的巨型天窗，成為室內最令人著迷的設計。

2020-06-22 09:38