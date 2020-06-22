「哈利波特」粉絲必訪秘境 獨家代碼再贈飛天掃帚鑰匙圈
本週將迎來四天端午連假，疫情趨緩後國旅量增加，觀光知名景點更是人山人海。若想輕鬆舒服度過假日，可走訪位於台北市信義區四四南村中的PLAYground 南村劇場，現場提供六千本以上的劇場、人文、歷史、生活美學選書，以及多樣文創商品。
近期PLAYground 南村劇場更在現場展出華納兄弟正版授權「CubicFun 哈利波特3D拼圖」全套商品，霍格華茲城堡、9¾ 月台以及斜角巷商店組，全系列3D立體拼圖耗費將近一年時間設計打造，斜角巷商店內的陳設、人物及每樣商品的細節都細緻到令人驚嘆，此次與PLAYground 南村劇場的合作更在商品旁獨家提供一組「鐵粉專屬碼」，凡親自到現場感受魔法魅力的消費者，無論是否早已預購此商品，將「鐵粉專屬碼」上網填入嘖嘖預購的訂單備註欄內，即可獲得「飛天掃帚鑰匙圈」一個。更多資訊可上嘖嘖預購頁面查詢。
展示地點：PLAYground 南村劇場．青鳥．有.設計
展示時間：星期一至日10:00-18:00 (依實際營業時間為準)
交通資訊：搭乘捷運淡水信義線(紅線)至「台北101/世貿站」下車，由2號出口出站，步行約5分鐘。
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