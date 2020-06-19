國寶級大師加持 重現「返校」精髓
暢銷國產遊戲「返校Detention」於二Ｏ一七年上架後就開出紅盤，受到高度關注，電影版創下兩億票房，今年更打破第四面牆，舉辦「實境體驗展」，結合演員、聲音、氣味，並找來兩位國寶級大師加持，讓觀眾更真實感受到壓抑的恐懼。
「返校 實境體驗展」劃分為三大區域，包含「實境體驗區」、「拍照互動區」、「赤燭與返校的故事」，為求更精緻的參觀體驗，邀請手繪看板大師謝森山及電影版戲偶雕刻師徐建彰共同操刀，謝森山老師是碩果僅存的手繪電影看板畫師，在這次「拍照互動區」中可以找到一幅寬七米、象徵主角自由心境的手繪大看板，正是謝老師的作品；電影中讓人印象深刻的「布袋戲偶」是出自台灣知名雕刻師徐建彰之手，徐建彰老師來自戲偶世家，秉持工藝傳承的使命，更成立文創園區讓雕刻精神延續，這次展覽中也能看到徐老師為展覽重新打造的角色人偶，重現「返校」精髓。在這次「返校 實境體驗展」除了「沉浸式體驗」帶來的恐怖氣氛之外，也讓民眾能近距離目睹兩位國寶級大師爐火純青的傳統工藝。
由聯合數位文創主辦之「返校Detention‧實境體驗展」於七月六日至九月廿日在松山文創園區舉行，二五Ｏ元預售票即日起全通路開賣(udn售票網、Ibon、博客來、Gomaji、ACCUPASS、Niceday)，七月加開週五夜間場於udn售票網獨家開賣，大宗購票優惠另洽客服專線(02)7721-6955 #1(周一至周五 09:00-17:00)。
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