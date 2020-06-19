快訊

金錢豹集團土地賣寶成第二代23億 9年前花10.95億買下

解放軍殺20印軍「狼牙棒」曝光！「使用這種武器很野蠻」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嚕嚕米75周年限定特展 新光三越台中店超萌登場

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
新光三越台中店推出「嚕嚕米粉口愛」75周年限定特展，即日起至7月19日在10樓天空劇場登場。記者余采瀅／攝影
新光三越台中店推出「嚕嚕米粉口愛」75周年限定特展，即日起至7月19日在10樓天空劇場登場。記者余采瀅／攝影

風靡全球的芬蘭國寶嚕嚕米，今年誕生75周年，為了慶祝嚕嚕米生日，新光三越台中店推出「嚕嚕米粉口愛」75周年限定特展，即日起至7月19日在10樓天空劇場登場，超萌的嚕嚕米，溫暖療癒民眾的心靈。

台中新光三越表示，現場規劃5大主題情境拍照打卡點與3大溫暖角色FRP，呈現嚕嚕米的北歐精典故事氛圍場景，包含「MOOMIN夢幻粉紅牆」、「嚕嚕米谷夏日野餐派對」、「溜溜們的放電漫游」、「嚕嚕米谷點點名」、「嚕嚕米與可兒的午茶約會」、「阿金的芬蘭森林探險」，讓民眾彷彿置身夢幻精靈世界，每一處都超好拍。

除了有各項75周年限定商品，還有來自歐洲及日韓等地的進口商品獨家首賣，超過百項日本工藝大牌獨家聯名和風雜貨，絕對讓台灣粉絲瘋狂。此外，期間限定「春一枝」聯名天然水果冰棒，使用嚕嚕米家族的冰棒棍，享用完畢還能帶回家當水果點心叉，加上和「魚刺人」聯名合作嚕嚕米造型雞蛋糕，可愛又好吃。

芬蘭

延伸閱讀

台中新光三越獨家推出「嚕嚕米粉口愛」75週年限定特展

疫情導致財困 芬蘭動物園考慮提前13年還中國熊貓

GODIVA霜淇淋＋杯裝冰品「買一送一」 ！GODIVA限定2日冰友雙享日必衝

新光三越電商搶攻618 美麗台今起限時限量夯品上線搶

相關新聞

嚕嚕米75周年限定特展 新光三越台中店超萌登場

風靡全球的芬蘭國寶嚕嚕米，今年誕生75周年，為了慶祝嚕嚕米生日，新光三越台中店推出「嚕嚕米粉口愛」75周年限定特展，即日...

36歲楊丞琳素顏逆齡變26歲！公開3招卸妝，口紅靠神器

36歲的女星楊丞琳，最近拍起Vlog在YouTube播出，其中她熱愛分享自己的保養秘訣，最近一集Volg中，楊丞琳分享自...

邦瀚斯香港春拍唯一預展在台灣 日常配戴珠寶平價起標

珠寶市場迎來新世代藏家，能日常配戴的款式成為市場新寵。邦瀚斯（Bonhams）7月6日即將登場的「香港珠寶及翡翠」拍賣，...

BOSS品牌好友 Alex Thomson Lucas Grassi ig秀父愛

雖然八月的父親節離現在還有段時日，但德國時裝品牌BOSS超前部署，日前在官方instagram大方邀請到品牌好友英國帆船...

朴信惠和眾女星穿FENDI洗版 把人拉進卡通奇幻世界

朴信惠在活屍電影「Alive」的媒體發布會上，以一襲FENDI California Sky全新系列時裝現身，俐落鮮明的...

色票控必收！3INA「光影PLAY特調眼彩盤」每格都好用

買了一盒多色眼影卻總是只有幾個顏色好搭，這應該是很多有化妝習慣的人最感到困擾的問題之一。向來以齊全色票聞名的彩妝品牌3I...

補班日超商好康連發！OKmart限時3天「大杯美式咖啡、拿鐵買2送2」

6月20日周六是端午連假的補班日，超商咖啡優惠連發為上班族掃除憂鬱，OKmart全台門市於即日起至6月20日推出補班限定...

李英宏現身詹朴APUJAN快閃店 「台帥」變身「東方帥」

設計師詹朴同名品牌APUJAN的期間限定店，在台北信義微風3樓登場，擔當一日品牌大使的李英宏表示他很喜歡詹朴服裝裡融合東...

買大送小！Cold Stone「補班日優惠」　限時只有3天

因配合端午連休補假，因此6月20日將補班一日，讓上班族要連續上班6天。為了鼓舞勞工們的士氣，COLD STONE特別推出...

百達翡麗今年首款新表！限量版6007A-001慶新大樓落成

今年歐洲表展因疫情紛紛暫緩舉辦，鐘表龍頭品牌百達翡麗（Patek Philippe）每年於表展發表新作的傳統也受到影響。...

日狂銷200萬台！全聯點換購BRUNO電烤盤再回歸 2千有找

全聯點換購活動又有強檔登場！去年一推出瞬間搶換破萬台的日本品牌BRUNO「多功能電烤盤」今年再度強勢回歸，同步推出熱銷新...

Lulu愛上施華洛世奇與LINE聯名！最愛莎莉的超心機穿搭

超Q又閃亮的聯名來了！施華洛世奇SWAROVSKI與LINE FRIENDS攜手，以最可愛的熊大、兔兔、莎莉無主角，推出...

熱門新聞

安心旅遊7月上路每房補助1千離島再加碼 配合旅館看這

日環食全台地圖看這！ 彭啟明分析五階段觀察重點

日狂銷200萬台！全聯點換購BRUNO電烤盤再回歸 2千有找

搶買任天堂Switch、《動物森友會》動作快！網購618整點限量開賣時間快設鬧鐘

吃粽子不宜配西瓜和這類食物 嚴重恐胃食道逆流

從害怕到搶著看 孫維新：日食曾終止戰爭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。