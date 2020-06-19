嚕嚕米75周年限定特展 新光三越台中店超萌登場

風靡全球的芬蘭國寶嚕嚕米，今年誕生75周年，為了慶祝嚕嚕米生日，新光三越台中店推出「嚕嚕米粉口愛」75周年限定特展，即日起至7月19日在10樓天空劇場登場，超萌的嚕嚕米，溫暖療癒民眾的心靈。

台中新光三越表示，現場規劃5大主題情境拍照打卡點與3大溫暖角色FRP，呈現嚕嚕米的北歐精典故事氛圍場景，包含「MOOMIN夢幻粉紅牆」、「嚕嚕米谷夏日野餐派對」、「溜溜們的放電漫游」、「嚕嚕米谷點點名」、「嚕嚕米與可兒的午茶約會」、「阿金的芬蘭森林探險」，讓民眾彷彿置身夢幻精靈世界，每一處都超好拍。

除了有各項75周年限定商品，還有來自歐洲及日韓等地的進口商品獨家首賣，超過百項日本工藝大牌獨家聯名和風雜貨，絕對讓台灣粉絲瘋狂。此外，期間限定「春一枝」聯名天然水果冰棒，使用嚕嚕米家族的冰棒棍，享用完畢還能帶回家當水果點心叉，加上和「魚刺人」聯名合作嚕嚕米造型雞蛋糕，可愛又好吃。