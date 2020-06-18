36歲楊丞琳素顏逆齡變26歲！公開3招卸妝，口紅靠神器

36歲的女星楊丞琳，最近拍起Vlog在YouTube播出，其中她熱愛分享自己的保養秘訣，最近一集Volg中，楊丞琳分享自己的卸妝方法，只見她卸妝前後，不僅沒差別，而且看起來還更逆齡，網友都紛紛留言「太嫉妒了」、「為什麼可以36歲看起來像26歲，而且還是卸妝後」。

影片中，楊丞琳當天剛拍完雜誌，因此妝容特別濃，她分享自己很重視卸妝，強調要有「耐心」，徹底把妝容卸乾淨，以下是她的卸妝三步驟：

卸妝前準備：化妝棉、卸妝棉、眼唇卸妝液、鏡子，而且卸妝前，她強調需要把頭髮完全梳起來，才能夠連髮際線都能卸到。

步驟一、卸眼妝

要如何卸眼妝？楊丞琳使用專用的眼妝卸妝液，沾濕化妝綿，先溼敷在眼睛上，因為得要濕敷，才容易卸掉睫毛膏、眼線與眉毛，楊丞琳提醒，一定要雙眼都敷，且要多敷幾次，上下眼皮都要拉開來卸妝，才能確保完全卸乾淨。

步驟二、卸唇妝

當天，楊丞琳的唇妝是比較不掉色的口紅，要如何卸掉呢？楊丞琳特別使用專用的唇卸妝液，使用神器「棉花棒」，一點一點的擠在棉花棒上，再慢慢卸掉唇妝，而且她會持續一直卸，確保棉花棒上沒有顏色。

步驟三、卸妝棉

全臉卸妝時，楊丞琳表示，以前用過卸妝乳、卸妝水，但她現在愛用卸妝棉，之前也曾用過卸妝油，但不喜歡過油的質地。使用卸妝棉時，楊丞琳會確保臉上所有的妝容都卸乾淨，包括脖子，直到卸妝棉上沒有出現顏色為止。