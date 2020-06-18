BOSS品牌好友 Alex Thomson Lucas Grassi ig秀父愛

雖然八月的父親節離現在還有段時日，但德國時裝品牌BOSS超前部署，日前在官方instagram大方邀請到品牌好友英國帆船運動員Alex Thomson，與職業賽車手Lucas Di Grassi，一同身著BOSS休閒服裝、親子一同入鏡，大秀休閒品味、溫馨示愛。

身為巴西職業賽車手的Lucas Di Grassi曾參加電動方程式比賽，並贏得2016-17年度的車手冠軍，在BOSS官方ig中，他和兒子一同換上了藍色怪獸圖案T恤的親子裝，又或是和兒子一同在泳池入鏡，令人感受到滿滿為人父的真摯喜悅。