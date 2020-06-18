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內神通外鬼兩年多詐3億 兆豐銀去除人為鑑價防弊

BOSS品牌好友 Alex Thomson Lucas Grassi ig秀父愛

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
英國帆船運動員Alex Thomson的親子互動，真情流露。圖 / BOSS提供。
英國帆船運動員Alex Thomson的親子互動，真情流露。圖 / BOSS提供。

雖然八月的父親節離現在還有段時日，但德國時裝品牌BOSS超前部署，日前在官方instagram大方邀請到品牌好友英國帆船運動員Alex Thomson，與職業賽車手Lucas Di Grassi，一同身著BOSS休閒服裝、親子一同入鏡，大秀休閒品味、溫馨示愛。

身為巴西職業賽車手的Lucas Di Grassi曾參加電動方程式比賽，並贏得2016-17年度的車手冠軍，在BOSS官方ig中，他和兒子一同換上了藍色怪獸圖案T恤的親子裝，又或是和兒子一同在泳池入鏡，令人感受到滿滿為人父的真摯喜悅。

而知名的英國帆船運動員Alex Thomson曾贏得2012年倫敦奧運會和殘奧會的主辦權，並與英屬美洲杯帆船賽TEAMORIGIN合作；這回他在BOSS的instagram官方帳號中，則和兒子、女兒一同留影，並錄製了一段短影音，影片中小女兒先開玩笑說，從父親身上學到了愚蠢、逗得親子兩人大笑，Alex Thomson最後則感性表示，希望孩子們能從他身上學到認真工作、玩得開心，常保快樂。

英國帆船員Alex Thomson在BOSS的官方ig中，錄製了一段短影片、分享他對子女的期待。圖 / BOSS提供。
英國帆船員Alex Thomson在BOSS的官方ig中，錄製了一段短影片、分享他對子女的期待。圖 / BOSS提供。
巴西職業賽車手的Lucas Di Grassi與兒子一同在泳池入鏡，或換上親子裝，大方顯示為人父的真摯喜悅。圖 / BOSS提供。
巴西職業賽車手的Lucas Di Grassi與兒子一同在泳池入鏡，或換上親子裝，大方顯示為人父的真摯喜悅。圖 / BOSS提供。

賽車手 親子 品牌

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