BOSS品牌好友 Alex Thomson Lucas Grassi ig秀父愛
雖然八月的父親節離現在還有段時日，但德國時裝品牌BOSS超前部署，日前在官方instagram大方邀請到品牌好友英國帆船運動員Alex Thomson，與職業賽車手Lucas Di Grassi，一同身著BOSS休閒服裝、親子一同入鏡，大秀休閒品味、溫馨示愛。
身為巴西職業賽車手的Lucas Di Grassi曾參加電動方程式比賽，並贏得2016-17年度的車手冠軍，在BOSS官方ig中，他和兒子一同換上了藍色怪獸圖案T恤的親子裝，又或是和兒子一同在泳池入鏡，令人感受到滿滿為人父的真摯喜悅。
而知名的英國帆船運動員Alex Thomson曾贏得2012年倫敦奧運會和殘奧會的主辦權，並與英屬美洲杯帆船賽TEAMORIGIN合作；這回他在BOSS的instagram官方帳號中，則和兒子、女兒一同留影，並錄製了一段短影音，影片中小女兒先開玩笑說，從父親身上學到了愚蠢、逗得親子兩人大笑，Alex Thomson最後則感性表示，希望孩子們能從他身上學到認真工作、玩得開心，常保快樂。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言